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Организаторша псевдореферендума на Донбассе отделалась условным наказанием

Среда, 21 августа 2019, 05:29

Источник: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Беловодский районный суд Луганской области приговорил к 5 годам тюрьмы условно "председателя избирательной комиссии" так называемого "референдума" 2014 года об отделении Луганской области от территории Украины.

Детали: Осужденная - жительница с. Теплое Станично-Луганского района. Она добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного "референдума".

Женщина выполняла функции "председателя избирательной комиссии". В частности, она непосредственно занималась подготовкой к псевдореферендуму, организовала работу так называемых "членов комиссии", контролировала процесс "голосования", а по завершению незаконного "волеизъявления" осуществила подсчет "бюллетеней" и их передачу для объявления результатов и последующего создания так называемой "ЛНР" Дословно: "В данном уголовном производстве в ходе досудебного расследования подозреваемая признала свою вину, способствовала разоблачению других соучастников и, пользуясь своим правом, инициировала заключение соглашения о признании виновности с прокурором".

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Напомним:

  • В июне прокуратура сообщила о подозрении двум депутатам Горного городского совета VI созыва по факту участия в организации и проведении на Луганщине "референдума" в мае 2014 года.

Украинская правда
Темы: сепаратизмЛуганская областьОРДЛОсуд
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