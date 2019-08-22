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Возвращение политзаключенных является предметом торга за Россию в G8 – Зеркаль

Четверг, 22 августа 2019, 13:07

Источник: "5 канал" со ссылкой на замминистра иностранных дел Елену Зеркаль

Передача Украине пленных моряков и политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.

Елена Зеркаль: "Разговор – на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп (США Дональд Трамп – УП) и президент Макрон (Франции Эммануэль Макрон – УП) рассматривают возможность возвращения России в клуб больших государств, то конечно, это требует от президента Путина (России Владимир Путин – УП) также каких-то шагов, о которых шла речь на встречах с президентом Трампом или президентом Макроном.

И возвращение наших поливьязнив и моряков, конечно, всегда обсуждается на всех политических уровнях".

Детали: Зеркаль отметила, что украинское посольство в России готово в любой момент включиться в процесс освобождения пленников Кремля.

Однако, по словам дипломатки, по состоянию на вечер 21 августа никакой официальной информации российская сторона не предоставила.

Что было ранее: 20-21 августа стало известно, что 8 украинских политзаключенных, возможно, перевели в СИЗО "Лефортово" в Москве, где содержат пленных моряков. Среди них, в частности, журналист Роман Сущенко, узники Владимир Балух, Павел Гриб и другие.

Российские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что моряков и политзаключенных готовят к возвращению в Украину.

Позже адвокат подсудимых и осужденных в Украине сообщил, что их готовят к обмену на украинцев в РФ.

Узнать больше: "Семерка", что не станет "восьмеркой": почему идея вернуть Россию в G7 является угрозой, но не катастрофой

Предыстория:

  • В состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. До 2014 года группа имела формат G8: в ее состав также входила Россия. Однако после начала агрессии в Украине, РФ фактчино исключили из международного клуба.
  • 19 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что возвращение РФ в "Большую восьмерку" и нормализация отношений с Евросоюзом зависят от урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержалвозвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы кто-то высказал такое предложение.
  • 21 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно лишь при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Украинская правда

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Темы: G7Росcияполитзаключенныеморяки
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