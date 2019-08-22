Возвращение политзаключенных является предметом торга за Россию в G8 – Зеркаль

Источник: "5 канал" со ссылкой на замминистра иностранных дел Елену Зеркаль

Передача Украине пленных моряков и политзаключенных из России является предметом торга за возвращение РФ в G8.

Елена Зеркаль: "Разговор – на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп (США Дональд Трамп – УП) и президент Макрон (Франции Эммануэль Макрон – УП) рассматривают возможность возвращения России в клуб больших государств, то конечно, это требует от президента Путина (России Владимир Путин – УП) также каких-то шагов, о которых шла речь на встречах с президентом Трампом или президентом Макроном.

И возвращение наших поливьязнив и моряков, конечно, всегда обсуждается на всех политических уровнях".

Детали: Зеркаль отметила, что украинское посольство в России готово в любой момент включиться в процесс освобождения пленников Кремля.

Однако, по словам дипломатки, по состоянию на вечер 21 августа никакой официальной информации российская сторона не предоставила.

Что было ранее: 20-21 августа стало известно, что 8 украинских политзаключенных, возможно, перевели в СИЗО "Лефортово" в Москве, где содержат пленных моряков. Среди них, в частности, журналист Роман Сущенко, узники Владимир Балух, Павел Гриб и другие.

Российские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что моряков и политзаключенных готовят к возвращению в Украину.

Позже адвокат подсудимых и осужденных в Украине сообщил, что их готовят к обмену на украинцев в РФ.

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