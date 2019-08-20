Источник: заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин, пишет "Интерфакс-Украина"

Политическая партия "Голос" отказывается от должности заместителя председателя Верховной Рады.

Дословно Юрчишин: "Да, это (отказ от должности заместителя председателя ВР) соответствует действительности".

Детали: По словам Юрчишина, должность вице-спикера "имеет в основном церемониальные позиции, в этом случае нас не интересует политическая должность - нас интересуют профессиональные должности".

Он считает, что политические силы, "для которых политическое позиционирование важнее, чем профессиональное, могут претендовать на должность вице-спикера".

Впоследствии информацию УП подтвердили в пресс-службе партии "Голос".

Что было раньше: Источники УП в "Голосе" сообщали еще 9 августа о том, что в партии отказываются от позиции вице-спикера Рады.

9 августа партия "Голос" сообщала, что во время заседания подготовительной группы будет предлагать своих депутатов на руководящие должности в некоторых комитетах, однако, по итогам заседания, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия не будет уступать, потому что имеет своих достойных кандидатов.

С 9 августа "Голос" не сообщил ни одной фамилии претендентов на должности глав комитетов или вице-спикера, однако 19 августа нардепы провели "стратегическую сессию по развитию партии" в лесу.

По словам нардепа партии "ЕС" Артура Герасимова, 19 августа все фракции сообщили имена своих делегатов в составы комитетов. Относительно должностей меньшинства в Раде официально не говорилось.

Предыстория:

В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности.

20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

"Голос" в составе новой Рады имеет 20 мандатов.

Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

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