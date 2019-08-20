Источник: заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин, пишет "Интерфакс-Украина"

Политическая партия "Голос" отказывается от должности заместителя председателя Верховной Рады.

Дословно Юрчишин: "Да, это (отказ от должности заместителя председателя ВР) соответствует действительности".

"Украинская правда" обратилась по комментарий в пресс-службу "Голоса".

Что было раньше: 9 августа партия "Голос" сообщала, что во время заседания подготовительной группы будет предлагать своих депутатов на руководящие должности в некоторых комитетах, однако, по итогам заседания, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия не будет уступать, потому что имеет своих достойных кандидатов.

С 9 августа "Голос" не сообщил ни одной фамилии претендентов на должности глав комитетов или вице-спикера, однако 19 августа нардепы провели "стратегическую сессию по развитию партии" в лесу.

По словам нардепа партии "ЕС" Артура Герасимова, 19 августа все фракции сообщили имена своих делегатов в составы комитетов. Относительно должностей меньшинства в Раде официально не говорилось.

Предыстория:

В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности.

20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

"Голос" в составе новой Рады имеет 20 мандатов.

Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

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