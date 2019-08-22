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На День Независимости в Киеве будут закрывать две станции метро

Четверг, 22 августа 2019, 14:48

Источник: Киевский метрополитен

В День Независимости Украины столичная подземка внесет коррективы в работу двух своих станций.

Подробно: "В День Независимости утра и до окончания мероприятий станция "Крещатик" закрывается на вход выход на улицы Институтской и Героев Небесной Сотни. Станция "Майдан Незалежности" закрывается и на вход, и на выход".

 

Детали: Переход между этими станциями будет работать в обычном режиме.

Кроме того, в метрополитене сообщили, что 24 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская ", "Дворец спорта" после окончания игры.

Знать больше: В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости.

Предыстория:

  • В июле президент Владимир Зеленский заявил, что отменит военный парад на День Независимости, а сэкономленные средства военные получат в виде премий.
  • В Офисе президента заявили о новом формате торжеств.
  • По данным ОПУ, в плане мероприятий 24 августа - в память о погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.
  • В дни празднования Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости на некоторых улицах в центре Киева и в Днепровском районе столицы ограничат движение транспорта.

Украинская правда
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