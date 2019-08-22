На День Независимости в Киеве будут закрывать две станции метро
Источник: Киевский метрополитен
В День Независимости Украины столичная подземка внесет коррективы в работу двух своих станций.
Подробно: "В День Независимости утра и до окончания мероприятий станция "Крещатик" закрывается на вход выход на улицы Институтской и Героев Небесной Сотни. Станция "Майдан Незалежности" закрывается и на вход, и на выход".
Детали: Переход между этими станциями будет работать в обычном режиме.
Кроме того, в метрополитене сообщили, что 24 августа в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская ", "Дворец спорта" после окончания игры.
Знать больше: В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости.
Предыстория:
- В июле президент Владимир Зеленский заявил, что отменит военный парад на День Независимости, а сэкономленные средства военные получат в виде премий.
- В Офисе президента заявили о новом формате торжеств.
- По данным ОПУ, в плане мероприятий 24 августа - в память о погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.
- В дни празднования Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости на некоторых улицах в центре Киева и в Днепровском районе столицы ограничат движение транспорта.