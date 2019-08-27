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Зеленский дал интервью о своих 100 днях актеру из сериала "Слуга народа"

Вторник, 27 августа 2019, 19:01
Зеленский дал интервью о своих 100 днях актеру из сериала Слуга народа

Телеканал "1+1" покажет записанное интервью с президентом Владимиром Зеленским, посвященное 100 дням его работы, 31 августа.

Анонс программы размещен на сайте телеканала, он также был распространен в соцсети студией "Квартал 95".

На видеоанонсе актер Станислав Боклан, который играл в сериале "Слуга народа", обращается к главе государства:

"Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр".

Актер уточняет, что за время 100 дней президентства Зеленского, "у украинцев появилось очень много вопросов".

"Например, что вы уже сделали для страны за это время. Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов. Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо", - говорит Боклан.

В пресс-службе президента "Украинской правде" подтвердили, что интервью уже записано.

"Там будут ставиться вопросы, которые волновали общество", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

На уточняющий вопрос об анонсированной еще в июне большой пресс-конференции Зеленского, там заверили, что она будет позже.

"Это не значит, что пресс-конференции не будет. Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - отметила Мендель.

Напомним:

  • Сериал "Слуга народа", где был сформирован образ президента Зеленского, транслировал во время избирательной кампании телеканал "1+1", совладельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский.
  • Уже во время президентства Зеленского глава его Офиса Андрей Богдан заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
  • У Зеленского ранее уже публиковали подготовленное интервью. В частности, президент за рулем автомобиля Tesla рассказывал о том, как нужно голосовать на парламентских выборах и не перепутать его любимую партию.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСМИтелевидение
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