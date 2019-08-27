"Аваков – черт": активисты проведут акцию под офисом Зеленского

В соцсетях создали и активно распространяют событие - акцию за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Организатором акции на соответствующей странице в Facebook указана активистка инициативы "Кто заказал Гандзюк?" Марьяна Хромых.

Событие уже пошерили Центр противодействия коррупции, координатор ультранационалистической движения "Січ" Сергей Мазур, известный активист Роман Синицын (который утверждает, что после этого его официальный акант в Facebook был забанен на месяц без указания причины) и другие.

По мнению активистов, которые 28 августа хотят прийти под Офис президента на улице Банковой в Киеве, Аваков "саботировал и провалил переаттестацию в полиции, крышует игорный бизнес в столице, а также виновен в провале расследований громких убийств и нападений на активистов".

"Аваков. Не министр. Не руководитель. Не реформатор. Не человек. Это - черт. И этого черта* не должно быть во власти", - говорится в призыве.

Указано также, что активисты хотят поинтересоваться у президента Владимира Зеленского, знает ли он об уровне доверия к правоохранителям (которые пренебрежительно названы "мусорами") и к главе МВД лично.

Напомним: