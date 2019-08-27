"Аваков – черт": активисты проведут акцию под офисом Зеленского
В соцсетях создали и активно распространяют событие - акцию за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.
Организатором акции на соответствующей странице в Facebook указана активистка инициативы "Кто заказал Гандзюк?" Марьяна Хромых.
Событие уже пошерили Центр противодействия коррупции, координатор ультранационалистической движения "Січ" Сергей Мазур, известный активист Роман Синицын (который утверждает, что после этого его официальный акант в Facebook был забанен на месяц без указания причины) и другие.
По мнению активистов, которые 28 августа хотят прийти под Офис президента на улице Банковой в Киеве, Аваков "саботировал и провалил переаттестацию в полиции, крышует игорный бизнес в столице, а также виновен в провале расследований громких убийств и нападений на активистов".
"Аваков. Не министр. Не руководитель. Не реформатор. Не человек. Это - черт. И этого черта* не должно быть во власти", - говорится в призыве.
Указано также, что активисты хотят поинтересоваться у президента Владимира Зеленского, знает ли он об уровне доверия к правоохранителям (которые пренебрежительно названы "мусорами") и к главе МВД лично.
Напомним:
- В начале июня волну массовых пикетов с требованием к министру внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку вызвало убийство 5-летнего мальчика на Киевщине, в котором подозревают двух сотрудников Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.
- Глава МВД тогда заявил, что не намерен уходить с поста.
- По данным источников "Украинской правды", в коридорах власти обсуждается возможность для Авакова занять должность в новом Кабмине, причем не министра внутренних дел, а вице-премьера (по силовым вопросам).
- *Мем со словом "черт" появился после того, как президент Владимир Зеленский в Борисполе заставил секретаря горсовета покинуть официальную встречу, найдя в сети информацию о его судимости. "Сейчас позвоню Баканову (глава СБУ) по поводу этого черта", - обозвал тогда президент мужчину.
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