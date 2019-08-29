Боевики сбросили гранату с беспилотника под Широкино

Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 29 августа.

28 августа пророссийские боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, но потерь украинская армия не претерпела.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Детали. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Лебединского – из стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов;

- 4 раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Широкино – с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Новолуганского – применил запрещенные минского соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие,

- в районе Зайцево – запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Южного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Майорска противник трижды нарушил режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В одном из случаев, в 12.25, совершил обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут", представлявший угрозу мирному населению и персоналу, который находился на КПВВ "Майорское".

А с начала текущих суток российские наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – вблизи Марьинки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- неподалеку от Зайцева – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

- вблизи Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.