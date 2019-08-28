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"Слуга народа" готовит 465 изменений к Конституции

Среда, 28 августа 2019, 13:15
Слуга народа готовит 465 изменений к Конституции

Источник: брифинг представителя президента в Раде нардепа "Слуги народа" Руслана Стефанчука.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что "Слуга народа" готовит 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию в той или иной части.

Прямая речь об изменениях в Конституцию: "Их 465. Вопрос в том, насколько они по уровню готовности приближаются к идеалу. Я думаю, что эти инициативы есть, мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду.

Определяем, какие из них будут определены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная Рада...

Мы понимаем, что многие из них не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу тех, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление".

UPD: Позже Стефанчук заявил, что его неправильно поняли: партия планирует вносить изменения в Основной Закон Украины, но не сотнями инициатив.

Детали: Чтобы внести изменения в Конституцию, Верховная Рада должна поддержать их 300 голосами народных депутатов.

Что было раньше: 27 августа Стефанчук сказал, что в первый день работы Верховной Рады, 29 августа, президент направит изменения в Конституцию относительно ответственности за кнопкодавства и пропуск без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний. В частности, нардепов могут наказывать лишением мандата.

В августе партия "Голос" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом предложить изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.

Предыстория:

  • В партии "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности.
  • 20 августа стало известно, что должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
  • Торжественное заседание новой Верховной Рады запланировано 29 августа.

Знать больше: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди

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Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная РадаКонституция
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