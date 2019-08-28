Избранные нардепы решили, кого уволить и назначить в первый день
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Среда, 28 августа 2019, 19:18
Источник: "Украинская правда"
Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады утвердила повестку дня первой сессии 29 августа.
Детали: Депутаты изберут председателя Верховной Рады, председателей, заместителей и секретарей в комитетах.
На первой сессии назначат премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел.
Нардепы прекратят полномочия депутатов, назначенных в состав Кабмина, уволят министров.
Украинская правда
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