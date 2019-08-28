На первой сессии назначат премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел.

Детали: Депутаты изберут председателя Верховной Рады, председателей, заместителей и секретарей в комитетах.

Украинская правда

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