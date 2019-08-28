Источник: "Украинская правда"

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады утвердила повестку первого дня работы парламента 29 августа.

Детали: Депутаты изберут руководство Верховной Рады, председателей, заместителей и секретарей в комитетах.

На первом заседании назначат премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел.

Кроме того, будет уволен старый и назначен новый председатель Службы безопасности. Рада также решит вопрос о предоставлении согласия на увольнение президентом генерального прокурора и назначение нового генпрокурора.

Нардепы прекратят полномочия депутатов, назначенных в состав Кабмина, уволят министров.

Что было раньше: Подготовительная группа утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов.

28 августа прошла закрытая встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа".