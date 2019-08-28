Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Избранные нардепы решили, кого уволить и назначить в первую очередь

Среда, 28 августа 2019, 19:18
Избранные нардепы решили, кого уволить и назначить в первую очередь

Источник: "Украинская правда" 

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады утвердила повестку первого дня работы парламента 29 августа. 

Детали: Депутаты изберут руководство Верховной Рады, председателей, заместителей и секретарей в комитетах.

 
 

На первом заседании назначат премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел. 

Кроме того, будет уволен старый и назначен новый председатель Службы безопасности. Рада также решит вопрос о предоставлении согласия на увольнение президентом генерального прокурора и назначение нового генпрокурора.

Нардепы прекратят полномочия депутатов, назначенных в состав Кабмина, уволят министров.

Что было раньше: Подготовительная группа утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов.

28 августа прошла закрытая встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: