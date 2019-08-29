Сенцова перевезли в Москву - РосСМИ

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Четверг, 29 августа 2019, 10:43

Источник: "Крим.Реалии", российский "Интерфакс".

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олег Сенцова перевезли из колонии в Лабытнанги в московскуое Бутырское СИЗО. Он впервые за долгое время не позвонил матери, хотя всегда связывался с ней в конце месяца.

Дословно источник российского издания: "Сенцова переправили из колонии в ЯМАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку".

Детали: В то же время, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил и не опроверг информации.

Дословно Людмила Сенцова: "Не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может... Звонка нет.

Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, так, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения.

От Олега пришло (у меня день рождения был 12-го) заказное письмо. Думаю, что такое. Он открытку послал. В первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: "Мама, ты верь, мы скоро обнимемся". Вот это было написано".

Что было раньше: 28 августа суд выпустил главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, под личное обязательство.

Почему это важно: По данным источников УП, Вышинский должен принять участие в обмене узниками между Украиной и Россией. Его нет в официальных списках, поэтому, вероятно, Вишинского передадут России неофициально. Собеседник УП в Генпрокуратуре сообщает, что благодаря Вышинскому может произойти обмен Сенцова, Кольченко и Сущенко.

Предыстория: 

  • 22 августа росСМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа. 

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Темы: политзаключенные Сенцов Росcия


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