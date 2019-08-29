Китайское посольство возмутилось заявлением Болтона на счет "Мотор Сичи"

Источник: пресс-служба КНР.

Посольство Китайской народной республики в Украине считает недружественными киевские заявления советника президента Соединенных Штатов Америки Джона Болтона.

Прямая речь: "На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной".

Детали: Посол КНР в Украине Ду Вэй проведет брифинг в посольстве 30 августа для реагирования на данные заявления и представления официальной позиции Китая.

Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.

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