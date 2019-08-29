Китайское посольство возмутилось заявлением Болтона на счет "Мотор Сичи"

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Четверг, 29 августа 2019, 14:25

Источник: пресс-служба КНР.

Посольство Китайской народной республики в Украине считает недружественными киевские заявления советника президента Соединенных Штатов Америки Джона Болтона.

Прямая речь: "На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной".

Детали: Посол КНР в Украине Ду Вэй проведет брифинг в посольстве 30 августа для реагирования на данные заявления и представления официальной позиции Китая.

Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.

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Предыстория:

  • Запорожский завод "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
  • 25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
  • Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
  • Эксперты считают, что Украина может потерять авиатехнологии в результате продажи более 50% акций завода бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Украинская правда

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Темы: Китай США технологии производство международные отношения


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