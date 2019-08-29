Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китайское посольство возмутилось заявлением Болтона на счет "Мотор Сичи"

Четверг, 29 августа 2019, 14:25

Источник: пресс-служба КНР.

Посольство Китайской народной республики в Украине считает недружественными киевские заявления советника президента Соединенных Штатов Америки Джона Болтона.

Прямая речь: "На днях советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину с визитом, в период которого высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной".

Детали: Посол КНР в Украине Ду Вэй проведет брифинг в посольстве 30 августа для реагирования на данные заявления и представления официальной позиции Китая.

Этому предшествовало заявление советника президента США Джона Болтона в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и крадет военные технологии.

Знать большеДракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины

Предыстория:

  • Запорожский завод "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
  • 25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
  • Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
  • Эксперты считают, что Украина может потерять авиатехнологии в результате продажи более 50% акций завода бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Украинская правда
Темы: КитайСШАтехнологиипроизводствомеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Китай
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая – Bloomberg
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: