Китайське посольство обурилося заявою Болтона щодо "Мотор Січі"

Джерело: прес-служба КНР.

Посольство Китайської Народної Республіки в Україні вважає недружніми київські заяви радника президента Сполучених Штатів Америки Джона Болтона.

Пряма мова: "Днями радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну з візитом, у період якого висловився в недружньому ключі щодо співпраці між Китаєм і Україною".

Деталі: Посол КНР в Україні Ду Вей проведе брифінг у посольстві 30 серпня для реагування на дані заяви та подання офіційної позиції Китаю.

Цьому передувала заява радника президента США Джона Болтона в Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

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