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В Раде создали 5 фракций и депутатскую группу. Список руководителей

Четверг, 29 августа 2019, 13:50
В Раде создали 5 фракций и депутатскую группу. Список руководителей
фото Дмитрия Ларина, УП

Источник: заседание Верховной Рады 29 августа

Верховная Рада 9 созыва создала 5 фракций и одну депутатскую группу в парламенте.

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков зачитал на слух названия всех фракций и депутатских групп:

  • Фракция "Слуга народа", 254 нардепа, председатель фракции – Давид Арахамия;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь", 44 нардепа, сопредседатели фракции – Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
  • "Европейская солидарность", 27 нардепов, сопредседатели фракции – Артур Герасимов и Ирина Геращенко;
  • ВО "Батькивщина", 25 нардепов, председатель фракции – Юлия Тимошенко;
  • "Голос", 17 нардепов, председатель фракции – Сергей Рахманин;
  • Депутатская группа "За майбутнє" - 23 нардепа, сопредседатели – Виктор Бондарь, Тарас Батенко.

Также "Слуга народа", которая представляет монобольшинство в Раде, планирует сформировать коалицию самостоятельно.

От партии "Голос" в Раду прошли 20 нардепов - 17 по списку и 3 мажоритарщики. В комментарии "Украинской правде" в пресс-службе "Голоса" отметили, что пока во фракцию вошли 17 нардепов, которые прошли по списку, еще 3 нардепы-мажоритарщики присоединятся к фракции позже.

В то же время, в "Голосе" не ответили, почему мажоритарщики присоединятся к фракции отдельно.

Детали: В Раду прошли 25 нардепов "Евросолидарности", но позже к фракции присоединились 2 самовыдвиженцев - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

29 августа самовыдвиженец Дмитрий Лубинець сообщил, что 23 мажоритарщики в Раде сформируют депутатскую группу "За майбутнє". Согласно законодательству, такая группа будет иметь права фракции.

Что было раньше: 20 августа стало известно, что депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды парламента перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в Раду прошли 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.

Знать больше: Нова Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

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Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная Радапартии
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