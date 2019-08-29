В Раде создали 5 фракций и депутатскую группу. Список руководителей
Источник: заседание Верховной Рады 29 августа
Верховная Рада 9 созыва создала 5 фракций и одну депутатскую группу в парламенте.
Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков зачитал на слух названия всех фракций и депутатских групп:
- Фракция "Слуга народа", 254 нардепа, председатель фракции – Давид Арахамия;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь", 44 нардепа, сопредседатели фракции – Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
- "Европейская солидарность", 27 нардепов, сопредседатели фракции – Артур Герасимов и Ирина Геращенко;
- ВО "Батькивщина", 25 нардепов, председатель фракции – Юлия Тимошенко;
- "Голос", 17 нардепов, председатель фракции – Сергей Рахманин;
- Депутатская группа "За майбутнє" - 23 нардепа, сопредседатели – Виктор Бондарь, Тарас Батенко.
Также "Слуга народа", которая представляет монобольшинство в Раде, планирует сформировать коалицию самостоятельно.
От партии "Голос" в Раду прошли 20 нардепов - 17 по списку и 3 мажоритарщики. В комментарии "Украинской правде" в пресс-службе "Голоса" отметили, что пока во фракцию вошли 17 нардепов, которые прошли по списку, еще 3 нардепы-мажоритарщики присоединятся к фракции позже.
В то же время, в "Голосе" не ответили, почему мажоритарщики присоединятся к фракции отдельно.
Детали: В Раду прошли 25 нардепов "Евросолидарности", но позже к фракции присоединились 2 самовыдвиженцев - Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.
29 августа самовыдвиженец Дмитрий Лубинець сообщил, что 23 мажоритарщики в Раде сформируют депутатскую группу "За майбутнє". Согласно законодательству, такая группа будет иметь права фракции.
Что было раньше: 20 августа стало известно, что депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды парламента перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами.
Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
- По итогам обработки 100% протоколов голосования, в Раду прошли 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
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