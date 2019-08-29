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"Европейская солидарность" заявила, что уходит в оппозицию

Четверг, 29 августа 2019, 15:29

Источник: выступление сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко в Верховной Раде

Партия 5-го президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что уходит в оппозицию к "Слуге народа" Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов. Мы переходим в оппозицию, и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не к Украине".

"Очевидно, что оппозиция не голосует за кадровые вопросы (руководство Верховной Рады – УП)... 

В свою очередь, мы как оппозиция так же будем претендовать на должность вице-спикера. На всех других кадровых решениях мы будем голосовать против".

Детали: При обсуждении кандидатуры Дмитрия Разумкова на посаду спикера Верховной Рады, Геращенко сказала, что выдвигать его – это право правящей партии, и "ЕС" "желает успеха господину Дмитрию на этой важной должности".

В то же время, представитель "ЕС" упрекнула Разумкова, что тот не поблагодарил своих предшественников, которые "много лет строили парламентаризм".

Геращенко настаивает, что партия власти "нарушает демократию", и Разумков "к этому причастен". В частности, в "ЕС" жалуются, что оппозиция получает мало должностей в комитетах.

Что произошло ранее: 29 августа избранные народные депутаты 9-го созыва приняли присягу на торжественном заседании Верховной Рады.

Верховная Рада 9 созыва создала 5 фракций и одну депутатскую группу.

Позже руководителя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова назначили главой Верховной Рады.

Знать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Соня Лукашова, УП
Темы: Верховная РадаЕвропейская солидарность
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