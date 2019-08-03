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Матиос: значительная часть жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, идентифицирована

Суббота, 3 августа 2019, 03:15

В настоящий момент значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, идентифицирована.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью Радио НВ.

Документы Российской Федерации уже получили более 13 тысяч человек, подчеркнул он.

"У нас есть полная картина, нами сейчас — в процессе следствия — устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей — это большие цифры. <...> На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более чем 13 тысячам человек — значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", — сообщил Матиос.

Главный военный прокурор добавил, что следователи действуют законным способом, а некоторые люди, обратившиеся за получением паспорта РФ, уже допрошены во время пересечения ими КПВВ на Донбассе.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей Украины.
  • 2 августа Путин подписал закон, который упрощает предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряда категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Темы: паспорт ОРДЛОРосcиягражданство
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