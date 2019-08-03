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ЦИК назвала партии, взявшие 225 мест в Верховной Раде

Суббота, 3 августа 2019, 18:16
ЦИК назвала партии, взявшие 225 мест в Верховной Раде

Источник: Центральная избирательная комиссия, Hromadske

ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и назвала количество полученных политическими партиями депутатских мандатов.

Детали: Протоколом заседания ЦИК установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В частности, партия "Слуга народа" получила 124 мандата, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, ВО "Батькивщина" - 24; партия "Европейская Солидарность" - 23; партия "Голос" - 17.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила избранных народных депутатов по спискам каждой из партий.

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей (6307000 793 голосов) "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (1908000 111 голосов) "Батькивщина" - 8,18% (1196000 303 голосов) "Европейская солидарность" - 8,10% (1184000 620 голосов) "Голос" - 5,82% (851 000 722 голосов).

Проходной барьер в 5% не преодолели "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,01% (586 000 384 голоса) "Сила и честь" - 3,82% (558 000 652 голоса) "Оппозиционный блок" - 3,03% (443 000 195 голосов); "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41% (352 000 934 голосов);
"Партия Шария" - 2,23% (327 000 152 голоса) ВО "Свобода" - 2,15% (315 000 568 голосов); "Гражданская позиция" - 1,04% (153 000 225 голосов).

Остальные участники выборов получили менее 1% голосов.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.

Ранее в ЦИК сообщили, что на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в 31 избирательном округе и признаны избранными 191 народный депутат Украины.

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Напомним, 

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За  жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
  • Согласно закону о выборах народных депутатов, ЦИК должна установить результаты выборов не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть 5 августа.
  • Не позднее, чем на пятый день со дня установления результатов выборов, то есть 10 августа, ЦИК должна официально обнародовать эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная РадаЦИК
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