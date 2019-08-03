ЦИК назвала партии, взявшие 225 мест в Верховной Раде

Источник: Центральная избирательная комиссия

ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и назвала количество полученных политическими партиями депутатских мандатов.

Детали: Протоколом заседания ЦИК установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией, выдвинувшей кандидатов в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В частности, партия "Слуга народа" получила 124 мандата, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, ВО "Батькивщина" - 24; партия "Европейская Солидарность" - 23; партия "Голос" - 17.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.