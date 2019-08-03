Акции в Москве: почти 700 задержанных, в т.ч. член путинского Совета по правам человека
В Москве в ходе митинга за свободные выборы задержаны 685 человек, в т.ч. и член Совета по правам человека при президенте РФ.
Данные о количестве задержанных приводит ОВД-Инфо.
Информацию о задержании главы комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпини подтвердили в СПЧ, передает ТАСС.
При этом член СПЧ Александр Брод заявил, что полиция "не превысила свои полномочия, реагируя на действия участников акции".
Полиция Москвы заявляет о задержании "около 600 человек" - "за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве", пишет российский "Интерфакс". По данным полиции, участие в митинге приняли около 1500 человек.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что в ходе акции 3 августа были задержаны четверо несовершеннолетних.
Это лучшее видео пока за сегодня. Член партии Единая Россия и её муж «просто хотели перейти улицу». А дальше все на видео: pic.twitter.com/A1HrreQVBD— Michael Elgort ✡️ (@just_whatever) August 3, 2019
Костя @jankauskas_k задержан на выходе из спецприемника. pic.twitter.com/FRqEVSoRNr— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019
Moscow riot cops running late for subway train. Sadly, they don’t seem to have made it in time, but they did make a friend at the escalator. pic.twitter.com/M8gcae1b00— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019
Напомним:
- 27 июля в Москве прошел массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки. Более 1 тысячи человек были задержаны.
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- 3 августа в Москве началась очередная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.