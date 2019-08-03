Акции в Москве: почти 700 задержанных, в т.ч. член путинского Совета по правам человека
В Москве в ходе митинга за свободные выборы задержаны 685 человек, в т.ч. и член Совета по правам человека при президенте РФ.
Данные о количестве задержанных приводит ОВД-Инфо.
Информацию о задержании главы комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпини подтвердили в СПЧ, передает ТАСС.
При этом член СПЧ Александр Брод заявил, что полиция "не превысила свои полномочия, реагируя на действия участников акции".
Полиция Москвы заявляет о задержании "около 600 человек" - "за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве", пишет российский "Интерфакс". По данным полиции, участие в митинге приняли около 1500 человек.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что в ходе акции 3 августа были задержаны четверо несовершеннолетних.
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