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Акции в Москве: почти 700 задержанных, в т.ч. член путинского Совета по правам человека

Суббота, 3 августа 2019, 19:56

В Москве в ходе митинга за свободные выборы задержаны 685 человек, в т.ч. и член Совета по правам человека при президенте РФ.

Данные о количестве задержанных приводит ОВД-Инфо.

Информацию о задержании главы комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпини подтвердили в  СПЧ, передает ТАСС.

При этом член СПЧ Александр Брод заявил, что полиция "не превысила свои полномочия, реагируя на действия участников акции". 

Полиция Москвы заявляет о задержании "около 600 человек" - "за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве", пишет российский "Интерфакс". По данным полиции, участие в митинге приняли около 1500 человек.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что в ходе акции 3 августа были задержаны четверо несовершеннолетних.

 

Напомним:

  • 27 июля в Москве прошел массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки. Более 1 тысячи человек были задержаны.
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • 3 августа в Москве началась очередная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 

Темы: Росcияакциивиборыполиция
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