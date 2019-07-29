Навальний розповів про "алергію", якої у нього ніколи не було

Джерело: текст на сайті Навального

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який перебуває під арештом на 30 діб і якого госпіталізували через "гостру алергічнуреакцію", детально описав із камери хід подій його "захворювання".

Деталі: Симптоми Навальний відчув на четвертий день арешту. Спершу у нього почервоніла шия, потім "горіли лоб і шкіра навколо очей". Вночі він прокинувся через те, що "обличчя, вуха і шия горять і колються, ніби скловатою натерли голову".

Вранці викликали швидку. Від великої дози ліків почав спадати набряк – і до обіду він був схожий на того, хто "безпробудно пив протягом двох місяців".

При цьому Навальний не вірить, що його могли отруїти співробітники поліції, однак припускає, що це міг зробити хтось у його камері.

"У мене ніколи не було алергії. Ні на їжу, ні на пилок, ні на що інше. Те, що отруїли місцеві мєнти, я виключаю – вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається більше за мене", – розповів Навальний.

"Це вам здається, що в їхніх діях потрібно шукати таємний сенс і раціональне зерно. А насправді вони просто тупі, злісні і схиблені на грошах", - підсумував політик.

Що було раніше: 28 липня о 9:30 ранку Навального госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція" через сильний набряк обличчя і почервоніння шкіри.

Співробітники спецприймальника, де утримують Навального, викликали "швидку", яка доставила його в міську клінічну лікарню №64 у Москві.

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