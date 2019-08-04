Оккупантов в Крыму призвали оказать Бекирову немедленную и адекватную медицинскую помощь

Human Rights Watch призывает оккупационную власть в аннексированном Крыму предоставить незаконно заключенному и тяжело больному крымскотатарскому активисту Эдему Бекироу немедленную и адекватную медицинскую помощь.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на сайте организации.

"Российские власти в аннексированном Крыму должны немедленно перевезти активиста, 58-летнего Эдема Бекирова в больницу для обследования и лечения", - говорится в заявлении HRW.

Как отмечают правозащитники, Бекиров "тяжело болен и его адвокаты и родственники серьезно обеспокоены его жизнью".

"Бекиров должен находиться в больнице, где он сможет получить надлежащую медицинскую помощь, а не в камере содержания под стражей", - подчеркивают в Human Rights Watch.

Ранее оккупационные власти РФ отклонили решение Европейского суда по правам человека о немедленной госпитализации Бекирова для надлежащего медицинского осмотра и лечения.

Напомним: