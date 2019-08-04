Оккупантов в Крыму призвали оказать Бекирову немедленную и адекватную медицинскую помощь
Human Rights Watch призывает оккупационную власть в аннексированном Крыму предоставить незаконно заключенному и тяжело больному крымскотатарскому активисту Эдему Бекироу немедленную и адекватную медицинскую помощь.
Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на сайте организации.
"Российские власти в аннексированном Крыму должны немедленно перевезти активиста, 58-летнего Эдема Бекирова в больницу для обследования и лечения", - говорится в заявлении HRW.
Как отмечают правозащитники, Бекиров "тяжело болен и его адвокаты и родственники серьезно обеспокоены его жизнью".
"Бекиров должен находиться в больнице, где он сможет получить надлежащую медицинскую помощь, а не в камере содержания под стражей", - подчеркивают в Human Rights Watch.
Ранее оккупационные власти РФ отклонили решение Европейского суда по правам человека о немедленной госпитализации Бекирова для надлежащего медицинского осмотра и лечения.
Напомним:
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- Состояние здоровья Бекирова стабильно тяжелое.
- 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову до 12 августа 2019 года.
- В конце июля Бекиров заявил, что может объявить голодовку, если его дело переведут для рассмотрения в суд Красноперекопска (Крым).
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