Оккупантов в Крыму призвали оказать Бекирову немедленную и адекватную медицинскую помощь

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Воскресенье, 4 августа 2019, 14:09

Human Rights Watch призывает оккупационную власть в аннексированном Крыму предоставить незаконно заключенному и тяжело больному крымскотатарскому активисту Эдему Бекироу немедленную и адекватную медицинскую помощь.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на сайте организации.

"Российские власти в аннексированном Крыму должны немедленно перевезти активиста, 58-летнего Эдема Бекирова в больницу для обследования и лечения", - говорится в заявлении HRW.

Как отмечают правозащитники, Бекиров "тяжело болен и его адвокаты и родственники серьезно обеспокоены его жизнью".

"Бекиров должен находиться в больнице, где он сможет получить надлежащую медицинскую помощь, а не в камере содержания под стражей", - подчеркивают в Human Rights Watch.

Ранее оккупационные власти РФ отклонили решение Европейского суда по правам человека о немедленной госпитализации Бекирова для надлежащего медицинского осмотра и лечения.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья Бекирова стабильно тяжелое
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову до 12 августа 2019 года. 
  • В конце июля Бекиров заявил, что может объявить голодовку, если его дело переведут для рассмотрения в суд Красноперекопска (Крым).

Украинская правда

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Темы: политзаключенные Росcия


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