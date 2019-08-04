Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупантов в Крыму призвали оказать Бекирову немедленную и адекватную медицинскую помощь

Воскресенье, 4 августа 2019, 14:09

Human Rights Watch призывает оккупационную власть в аннексированном Крыму предоставить незаконно заключенному и тяжело больному крымскотатарскому активисту Эдему Бекироу немедленную и адекватную медицинскую помощь.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на сайте организации.

"Российские власти в аннексированном Крыму должны немедленно перевезти активиста, 58-летнего Эдема Бекирова в больницу для обследования и лечения", - говорится в заявлении HRW.

Как отмечают правозащитники, Бекиров "тяжело болен и его адвокаты и родственники серьезно обеспокоены его жизнью".

"Бекиров должен находиться в больнице, где он сможет получить надлежащую медицинскую помощь, а не в камере содержания под стражей", - подчеркивают в Human Rights Watch.

Ранее оккупационные власти РФ отклонили решение Европейского суда по правам человека о немедленной госпитализации Бекирова для надлежащего медицинского осмотра и лечения.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья Бекирова стабильно тяжелое
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову до 12 августа 2019 года. 
  • В конце июля Бекиров заявил, что может объявить голодовку, если его дело переведут для рассмотрения в суд Красноперекопска (Крым).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
Все новости...
Реклама: