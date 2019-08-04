"Слуги народа" завершили обучение в Трускавце и планируют новые программы
В Трускавце Львовской области завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".
Об этом сообщила партия в Facebook.
"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении.
Представители политсилы добавили, что "благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше".
Вместе с тем, новоизбранный нардеп от "Слуги народа", руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook опубликовала фото с последнего дня интенсива, на котором изображено около 60 человек из 254, которые проходили обучение в Трускавце.
В комментарии к фото она объяснила, что этот день был "факультативным".
Кравчук также сообщила, что "Слуга народа" создает Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.
Напомним:
- С понедельника в Трускавце проходило обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
- В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.
- Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назвать сумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.
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