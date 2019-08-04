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"Слуги народа" завершили обучение в Трускавце и планируют новые программы

Воскресенье, 4 августа 2019, 17:40
Слуги народа завершили обучение в Трускавце и планируют новые программы
Yevheniya Kravchuk/Facebook

В Трускавце Львовской области завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".

Об этом сообщила партия в Facebook.

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении.

Представители политсилы добавили, что "благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше".

Вместе с тем, новоизбранный нардеп от "Слуги народа", руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook опубликовала фото с последнего дня интенсива, на котором изображено около 60 человек из 254, которые проходили обучение в Трускавце.

В комментарии к фото она объяснила, что этот день был "факультативным".

Кравчук также сообщила, что "Слуга народа" создает Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.

Напомним:

  • С понедельника в Трускавце проходило обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
  • В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.
  • Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назвать сумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.

Украинская правда
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