"Слуги народа" уезжают из Трускавца в купейных вагонах

14244 просмотра
Воскресенье, 4 августа 2019, 20:16
Эльдар Сарахман, УП

Новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" едут из Трускавца четырьмя купейными вагонами.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Отмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.

Будущие депутаты едут вместе с модераторами обучения, которое они неделю проходили в Трускавце.

Напомним:

  • В воскресенье в Трускавце Львовской области завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".
  • Политсила решила создать Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.
  • В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.
  • Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назватьсумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.

Эльдар Сарахман, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
СН использует интеллект "Большого брата" для слежения за "аномалиями" в Раде 4 августа 2019, 12:06
Разумкова во главе "СН" сменит Корниенко, с премьером еще не определились 3 августа 2019, 21:35
"Слуга народа" определилась с руководством фракции в Раде - источники 3 августа 2019, 18:54
Все новости
Главные новости
Иран заявил о задержании танкера в Персидском заливе - СМИ
СН использует интеллект "Большого брата" для слежения за "аномалиями" в Раде
Шквалы, град и сильные грозы: В воскресенье на восток и юг надвигается циклон
ООС: восемь обстрелов за сутки
Все новости
мимими

Экзотическая короткошерстная кошка по имени Zuu

тест

Проверьте свою цифровую безопасность. ТЕСТ

еда

5 причин есть много овощей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів