"Слуги народа" уезжают из Трускавца в купейных вагонах

Будущие депутаты едут вместе с модераторами обучения, которое они неделю проходили в Трускавце.

Отмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" едут из Трускавца четырьмя купейными вагонами.

Эльдар Сарахман, УП

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