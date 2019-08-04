"Слуги народа" уезжают из Трускавца в купейных вагонах
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Воскресенье, 4 августа 2019, 20:16
Новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" едут из Трускавца четырьмя купейными вагонами.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".
"Слуги народу" покидають Трускавець. Їдуть 4 купейними вагонами pic.twitter.com/w55wRCmcmH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 4, 2019
Отмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.
Будущие депутаты едут вместе с модераторами обучения, которое они неделю проходили в Трускавце.
Напомним:
- В воскресенье в Трускавце Львовской области завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".
- Политсила решила создать Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.
- В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.
- Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назватьсумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.
Эльдар Сарахман, УП
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