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"Слуги народа" уезжают из Трускавца в купейных вагонах

Воскресенье, 4 августа 2019, 20:16
Слуги народа уезжают из Трускавца в купейных вагонах
Эльдар Сарахман, УП

Новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" едут из Трускавца четырьмя купейными вагонами.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Отмечается, что вагоны улучшенного качества с кондиционерами.

Будущие депутаты едут вместе с модераторами обучения, которое они неделю проходили в Трускавце.

Напомним:

  • В воскресенье в Трускавце Львовской области завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".
  • Политсила решила создать Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.
  • В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.
  • Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назватьсумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: Слуга народа
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