Украина просит у США больше "Джавелинов" – посол
Понедельник, 5 августа 2019, 13:33
Источник: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Радио Свобода"
Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой продать ей большее количество противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Детали: По словам Тейлора, Украина "хотела бы приобрести больше "Джавелинов" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.
Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.
Напомним:
- Еще в марте специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.
- 1 марта 2018 года Госдеп США одобрил продажу, а позднее и поставил в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.
- "Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.