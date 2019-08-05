Украина просит у США больше "Джавелинов" – посол

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Понедельник, 5 августа 2019, 13:33

Источник: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Радио Свобода"

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой продать ей большее количество противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Детали: По словам Тейлора, Украина "хотела бы приобрести больше "Джавелинов" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Напомним:

  • Еще в марте специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.
  • 1 марта 2018 года Госдеп США одобрил продажу, а позднее и поставил в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.
  • "Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

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Темы: США оружие Украина


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