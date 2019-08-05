Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина просит у США больше "Джавелинов" – посол

Понедельник, 5 августа 2019, 13:33

Источник: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Радио Свобода"

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой продать ей большее количество противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Детали: По словам Тейлора, Украина "хотела бы приобрести больше "Джавелинов" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Напомним:

  • Еще в марте специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.
  • 1 марта 2018 года Госдеп США одобрил продажу, а позднее и поставил в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.
  • "Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

Темы: СШАоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
США
Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины
США частично эвакуируют посольство в Нигере
США впервые разрешили продажу израильской "Пращи Давида": ее получит член ЕС и НАТО
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
Все новости...
Реклама: