Украина просит у США больше "Джавелинов" – посол

Источник: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Радио Свобода"

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой продать ей большее количество противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Детали: По словам Тейлора, Украина "хотела бы приобрести больше "Джавелинов" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Напомним: