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Госдеп США одобрил продажу Украине "Джавелинов" – Пентагон

Четверг, 1 марта 2018, 23:38
Госдеп США одобрил продажу Украине Джавелинов – Пентагон

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает "Радио Свобода".

"Система "Джавелин" поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны", – говорится в заявлении.

Отмечается, что возможная продажа не повлияет на военный баланс в регионе.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности заявило, что правительство Украины запросил покупку в США 210 ракет и 37 пусковых установок.

В соглашение будут включены обучение, техническая помощь, транспорт и другие аспекты логистики.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что решение о передаче "Джавелинов" будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе. 

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраинаоружие
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