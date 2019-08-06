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Офис Зеленского больше месяца не отвечает на запросы и "не знал", кто читает почту

Вторник, 6 августа 2019, 12:55

Источник: "Украинская правда"

Офис президента Владимира Зеленского более месяца не отвечает на запросы "Украинской правды" о посетителях главы государства и законопроектах, которые он подписал.

Детали: 25 июня УП направила в Офис Зеленского просьбу предоставить перечень посетителей за первый месяц после инаугурации, ссылаясь на то, что ранее в ведомстве обещала давать такие списки. Также УП попросила сообщить, приходили ли в ведомство конкретные топ-чиновники и олигархи.

Запрос, отправленный 5 июля, касался количества подписанных и ветированных президентом законов. Также УП просила объяснить, почему Зеленский не принимает никакого решения относительно закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Согласно закону "О доступе к публичной информации", ответ должен предоставляться не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. В случае необходимости этот срок можно обосновано продлить до 20 рабочих дней, направив при этом письменное предупреждение.

Таких предупреждений УП не получала и поэтому 11 июля пыталась узнать, когда ждать ответа и почему он до сих пор на поступил.

Однако в канцелярии Офиса президента сказали, что не отвечают за письма, которые поступают на адрес пресс-службы. То же самое отвечали по всем телефонам, которые давали в ОПУ. При этом официального номера пресс-службы на сайте ведомства нет. Представительница пресс-службы попросила еще раз направить запросы.

Снова не получив ответ, УП попыталась связаться с канцелярией 2, 5 и 6 августа. Однако там не отвечали на телефонные звонки. 6 августа представительница пресс-службы Офиса попросила продублировать запросы.

История вопроса:

  • В начале июня первый заместитель главы тогда еще Администрации президента (ныне – Офиса) Владимира Зеленского Сергей Трофимов в интервью "Украинской правде" говорил, что ведомство будет предоставлять списки посетителей на запросы журналистов.
  • 3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить по закону о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли все сроки.
  • 3 августа глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что заявление о его якобы увольнении, которое накануне обнародовал ряд СМИ, не было шуткой и команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президентаСМИ
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