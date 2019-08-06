Офис Зеленского больше месяца не отвечает на запросы и "не знал", кто читает почту

Источник: "Украинская правда"

Офис президента Владимира Зеленского более месяца не отвечает на запросы "Украинской правды" о посетителях главы государства и законопроектах, которые он подписал.

Детали: 25 июня УП направила в Офис Зеленского просьбу предоставить перечень посетителей за первый месяц после инаугурации, ссылаясь на то, что ранее в ведомстве обещала давать такие списки. Также УП попросила сообщить, приходили ли в ведомство конкретные топ-чиновники и олигархи.

Запрос, отправленный 5 июля, касался количества подписанных и ветированных президентом законов. Также УП просила объяснить, почему Зеленский не принимает никакого решения относительно закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Согласно закону "О доступе к публичной информации", ответ должен предоставляться не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. В случае необходимости этот срок можно обосновано продлить до 20 рабочих дней, направив при этом письменное предупреждение.

Таких предупреждений УП не получала и поэтому 11 июля пыталась узнать, когда ждать ответа и почему он до сих пор на поступил.

Однако в канцелярии Офиса президента сказали, что не отвечают за письма, которые поступают на адрес пресс-службы. То же самое отвечали по всем телефонам, которые давали в ОПУ. При этом официального номера пресс-службы на сайте ведомства нет. Представительница пресс-службы попросила еще раз направить запросы.

Снова не получив ответ, УП попыталась связаться с канцелярией 2, 5 и 6 августа. Однако там не отвечали на телефонные звонки. 6 августа представительница пресс-службы Офиса попросила продублировать запросы.

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