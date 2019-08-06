Секретарь СНБО: Обстрел, унесший жизни 4 военных, не останется без внимания

Источник: секретарь СНБО на своей странице в Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк утверждает, что грубое нарушение боевиками договоренностей о перемирии не останется без внимания.

Прямая речь: "Трагические новости зоны проведения операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих... Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Искренние соболезнования семьям погибших. Вечная пам'ять героям!"

Детали: По данным секретаря СНБО, бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Что произошло ранее: В дневной сводке Минобороны говорилось, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. В результате этих обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.

Напомним: