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Секретарь СНБО: Обстрел, унесший жизни 4 военных, не останется без внимания

Вторник, 6 августа 2019, 14:19
Секретарь СНБО: Обстрел, унесший жизни 4 военных, не останется без внимания

Источник: секретарь СНБО на своей странице в Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк утверждает, что грубое нарушение боевиками договоренностей о перемирии не останется без внимания.

Прямая речь: "Трагические новости зоны проведения операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих... Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания. Искренние соболезнования семьям погибших. Вечная пам'ять героям!"

Детали: По данным секретаря СНБО, бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Что произошло ранее: В дневной сводке Минобороны говорилось, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. В результате этих обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.

Напомним

  • С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" – бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске
  • Боевики несколько дней придерживались режима тишины, но потом снова начали обстреливать украинские позиции.

Украинская правда

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Темы: ООС
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