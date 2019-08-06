Зеленский просит ускорить "нормандскую встречу" после гибели 4 бойцов на Донбассе
Источник: Владимир Зеленский в Facebook
После гибели 4 военных на Донбассе президент Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина ускорить встречу в Нормандском переговорном формате.
Прямая речь: Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет.
Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.
Предыстория:
- Согласно дневной сводке Минобороны, в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.
- По данным секретаря СНБО Александра Данилюка, в момент обстрела бойцы 36-й бригады морской пехоты обустраивали позиции взводно-опорного пункта.
- Впервые Зеленский заговорил о встрече "нормандской четверки" в обращении к Путину 8 июля, после того как российский пропагандистский канал "Россия 24" совместно с украинским телеканалом NewsOne анонсировали телемост "Надо поговорить".