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Зеленский просит ускорить "нормандскую встречу" после гибели 4 бойцов на Донбассе

Вторник, 6 августа 2019, 18:33
Зеленский просит ускорить нормандскую встречу после гибели 4 бойцов на Донбассе

Источник: Владимир Зеленский в Facebook 

После гибели 4 военных на Донбассе президент Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина ускорить встречу в Нормандском переговорном формате.

Прямая речь: Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет. 

Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров. 

Предыстория: 

  • Согласно дневной сводке Минобороны, в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью. 
  • По данным секретаря СНБО Александра Данилюка, в момент обстрела бойцы 36-й бригады морской пехоты обустраивали позиции взводно-опорного пункта.
  • Впервые Зеленский заговорил о встрече "нормандской четверки" в обращении к Путину 8 июля, после того как российский пропагандистский канал "Россия 24" совместно с украинским телеканалом NewsOne анонсировали телемост "Надо поговорить".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбасс
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