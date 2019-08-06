Источник: Владимир Зеленский в Facebook

После гибели 4 военных на Донбассе президент Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина ускорить встречу в Нормандском переговорном формате.

Прямая речь: Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет.

Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

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