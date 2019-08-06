Разумков предлагает оппозиции найти кандидатов на пост вице-спикера

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Вторник, 6 августа 2019, 20:25

Источник: "Интерфакс-Украина" 

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предположил, что на пост вице-спикера Верховной Рады девятого созыва народные депутаты будут выбирать одного из кандидатов от оппозиционных фракций.

Детали: Разумков также отметил, что представители оппозиции должны сами определиться с претендентами и должностями, поскольку, по его мнению, "это по-демократически".

Предыстория:

  • Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус ранее сообщал, что коалиция в Раде "заберет все министерские кресла", а "некоторые комитеты" отдадут оппозиции.

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Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий


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