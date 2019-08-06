Разумков предлагает оппозиции найти кандидатов на пост вице-спикера

Источник: "Интерфакс-Украина"

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предположил, что на пост вице-спикера Верховной Рады девятого созыва народные депутаты будут выбирать одного из кандидатов от оппозиционных фракций.

Детали: Разумков также отметил, что представители оппозиции должны сами определиться с претендентами и должностями, поскольку, по его мнению, "это по-демократически".

Узнать больше: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди

Враги или союзники: с кем партия Зеленского может народу служить

Предыстория: