"Коалиция" есть, она заберет все министерские кресла – представитель президента в Кабмине

Источник: интервью представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса РБК.Украина

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.

Прямая речь: "Коалиция уже есть, монобольшинство".

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю".

О возможной коалиции с "Голосом": "Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим".

История вопроса:

21 июля в Украине прошли парламентские выборы.

22 июля руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какие будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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