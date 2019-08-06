Суд удовлетворил иск С14 против Громадського, назвавшего организацию "неонацистской"

Источник: "Громадське"

Праворадикальная организация С14 выиграла иск против "Громадського" о публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская" организация.

Детали: Хозяйственный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию публикацией решения суда и заплатить С14 судебный сбор в размере 3,5 тысяч гривен.

Издание настаивает, что, назвав организацию "неонацистской", не допустило никаких нарушений и "обжалует решение в судах до последней инстанции".

Адвокат С14 Виктор Мороз: "Позиция С14, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они – националистическая группа, но ни в коем случае не неонацистская".

Реакция редакторов "Громадського": "Мы должны защитить существование нашего народа и будущее белых детей". Это лозунг из 14 слов (в оригинале на английском их именно 14) американского расиста Дэвида Лейна. 88 – цифровое отображение лозунга "Хайль Гитлер" ("Heil Hitler" – буква "H" – восьмая в английском алфавите). С тех пор 14/88 – знак, который неонацисты по всему миру используют в своей символике. Это зафиксировано в базе данных символов ненависти Антидиффамационной лиги (ADL) ...

Журналисты и эксперты руководствуются не только цифрой 14 в названии, но и поведением участников. И это не только фотография Евгения Карася – лидера организации – с "римским салютом", или "зигой". Ключевые признаки – это и нападения на ЛГБТ-активистов и погромы цыганских поселений.

С14 характеризовали как неонацистскую ряд мировых СМИ: Washington Post , Reuters , "Радио Свобода" и даже Палата общин британского парламента. И С14 решила подать в суд не на крупные международные медиакомпании, а на украинскую общественную организацию.

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