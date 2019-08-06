Суд удовлетворил иск С14 против Громадського, назвавшего организацию "неонацистской"

11227 просмотров
Вторник, 6 августа 2019, 21:35

Источник: "Громадське" 

Праворадикальная организация С14 выиграла иск против "Громадського" о публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская" организация.

Детали: Хозяйственный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию публикацией решения суда и заплатить С14 судебный сбор в размере 3,5 тысяч гривен.

Издание настаивает, что, назвав организацию "неонацистской", не допустило никаких нарушений и "обжалует решение в судах до последней инстанции".

Адвокат С14 Виктор Мороз: "Позиция С14, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они – националистическая группа, но ни в коем случае не неонацистская". 

Реакция редакторов "Громадського": "Мы должны защитить существование нашего народа и будущее белых детей". Это лозунг из 14 слов (в оригинале на английском их именно 14) американского расиста Дэвида Лейна. 88 – цифровое отображение лозунга "Хайль Гитлер" ("Heil Hitler" – буква "H" – восьмая в английском алфавите). С тех пор 14/88 – знак, который неонацисты по всему миру используют в своей символике. Это зафиксировано в базе данных символов ненависти Антидиффамационной лиги (ADL) ...

Журналисты и эксперты руководствуются не только цифрой 14 в названии, но и поведением участников. И это не только фотография Евгения Карася – лидера организации – с "римским салютом", или "зигой". Ключевые признаки – это и нападения на ЛГБТ-активистов и погромы цыганских поселений

С14 характеризовали как неонацистскую ряд мировых СМИ: Washington Post , Reuters , "Радио Свобода" и даже Палата общин британского парламента. И С14 решила подать в суд не на крупные международные медиакомпании, а на украинскую общественную организацию.

Предыстория: 

  • 4 мая 2018 года "С14" схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне незаконных группировок "Л / ДНР" и силой привели в управление Службы безопасности.
  • В тот же день англоязычная служба "Громадського" написала сообщение в Твиттере: "Неонацистская организация С14 задержала бывшего боевика так называемой "ДНР" Рафаэля Лусварги". 
  • В июле 2018 года "С14" подала в суд против "Громадського" "в защиту чести, достоинства и деловой репутации".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд C14


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело полковника милиции, разогнавшего Евромайдан в Харькове, закрыто – истек срок 8 августа 2019, 18:06
Горбатюк подал иск против Луценко 8 августа 2019, 17:11
Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды – HRW 8 августа 2019, 16:22
Все новости
Главные новости
Задержание экс-президента Кыргызстана: появилось видео
Новости 8 августа: Подозрения в деле "Роттердам+", инициативы Зеленского
Скандал у Смешко: из партии выгнали первого заместителя и нескольких членов
На встрече Зеленского с Варфоломеем что-то пошло не так – ВВС
Все новости
улыбнитесь!

25 доказательств, что ваш кот вас любит

путешествия

Защитите долину Боржава в Закарпатье

Лайфхаки

7 способов, которые помогут перестать храпеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів