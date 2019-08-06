Суд удовлетворил иск С14 против Громадського, назвавшего организацию "неонацистской"
Источник: "Громадське"
Праворадикальная организация С14 выиграла иск против "Громадського" о публикации, в которой С14 характеризуется как "неонацистская" организация.
Детали: Хозяйственный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию публикацией решения суда и заплатить С14 судебный сбор в размере 3,5 тысяч гривен.
Издание настаивает, что, назвав организацию "неонацистской", не допустило никаких нарушений и "обжалует решение в судах до последней инстанции".
Адвокат С14 Виктор Мороз: "Позиция С14, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они – националистическая группа, но ни в коем случае не неонацистская".
Реакция редакторов "Громадського": "Мы должны защитить существование нашего народа и будущее белых детей". Это лозунг из 14 слов (в оригинале на английском их именно 14) американского расиста Дэвида Лейна. 88 – цифровое отображение лозунга "Хайль Гитлер" ("Heil Hitler" – буква "H" – восьмая в английском алфавите). С тех пор 14/88 – знак, который неонацисты по всему миру используют в своей символике. Это зафиксировано в базе данных символов ненависти Антидиффамационной лиги (ADL) ...
Журналисты и эксперты руководствуются не только цифрой 14 в названии, но и поведением участников. И это не только фотография Евгения Карася – лидера организации – с "римским салютом", или "зигой". Ключевые признаки – это и нападения на ЛГБТ-активистов и погромы цыганских поселений.
С14 характеризовали как неонацистскую ряд мировых СМИ: Washington Post , Reuters , "Радио Свобода" и даже Палата общин британского парламента. И С14 решила подать в суд не на крупные международные медиакомпании, а на украинскую общественную организацию.
Предыстория:
- 4 мая 2018 года "С14" схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне незаконных группировок "Л / ДНР" и силой привели в управление Службы безопасности.
- В тот же день англоязычная служба "Громадського" написала сообщение в Твиттере: "Неонацистская организация С14 задержала бывшего боевика так называемой "ДНР" Рафаэля Лусварги".
- В июле 2018 года "С14" подала в суд против "Громадського" "в защиту чести, достоинства и деловой репутации".
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