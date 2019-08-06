Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинского политзаключенного России освободили из крымской колонии

Вторник, 6 августа 2019, 22:50
Украинского политзаключенного России освободили из крымской колонии

Источник: представительство президента Украины в АР Крым

Украинского политзаключенного Кремля Александра Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков.

Детали: Согласно сообщению на странице постпреда президента в АРК Антона Кориневича, Стешенко "отпустили по УГО" и постпред сам участвовал в "операции" по освобождению политзаключенного.

 

Предыстория:

  • 11 апреля российские силовики задержали Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.
  • 24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении. 27 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении Стешенко.
  • Позже ФСБ России обвинила помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.
  • По данным ФСБ, в состав группы, кроме Велиева, якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Стешенко и А. Третьяков. Они якобы планировали совершать преступления "с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым".
  • В ФСБ также утверждали, что "члены экстремистского сообщества" в январе 2018 года "совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева".
  • В мае глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
Все новости...
Реклама: