Украинского политзаключенного России освободили из крымской колонии
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Вторник, 6 августа 2019, 22:50
Источник: представительство президента Украины в АР Крым
Украинского политзаключенного Кремля Александра Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков.
Детали: Согласно сообщению на странице постпреда президента в АРК Антона Кориневича, Стешенко "отпустили по УГО" и постпред сам участвовал в "операции" по освобождению политзаключенного.
Предыстория:
- 11 апреля российские силовики задержали Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.
- 24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении. 27 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении Стешенко.
- Позже ФСБ России обвинила помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.
- По данным ФСБ, в состав группы, кроме Велиева, якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Стешенко и А. Третьяков. Они якобы планировали совершать преступления "с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым".
- В ФСБ также утверждали, что "члены экстремистского сообщества" в январе 2018 года "совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева".
- В мае глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания.
Украинская правда
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