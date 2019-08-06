Украинского политзаключенного России освободили из крымской колонии

Источник: представительство президента Украины в АР Крым

Украинского политзаключенного Кремля Александра Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков.

Детали: Согласно сообщению на странице постпреда президента в АРК Антона Кориневича, Стешенко "отпустили по УГО" и постпред сам участвовал в "операции" по освобождению политзаключенного.

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