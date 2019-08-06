Украинского политзаключенного России освободили из крымской колонии

1914 просмотров
Вторник, 6 августа 2019, 22:50

Источник: представительство президента Украины в АР Крым

Украинского политзаключенного Кремля Александра Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков.

Детали: Согласно сообщению на странице постпреда президента в АРК Антона Кориневича, Стешенко "отпустили по УГО" и постпред сам участвовал в "операции" по освобождению политзаключенного.

 

Предыстория:

  • 11 апреля российские силовики задержали Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.
  • 24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении. 27 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении Стешенко.
  • Позже ФСБ России обвинила помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.
  • По данным ФСБ, в состав группы, кроме Велиева, якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Стешенко и А. Третьяков. Они якобы планировали совершать преступления "с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым".
  • В ФСБ также утверждали, что "члены экстремистского сообщества" в январе 2018 года "совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева".
  • В мае глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
Оккупантов в Крыму призвали оказать Бекирову немедленную и адекватную медицинскую помощь 4 августа 2019, 14:09
Балуха в шестой раз отправили в ШИЗО, правозащитники бьют тревогу 4 августа 2019, 10:04
Подозрение российскому следователю подготовили в ГПУ за "дело" Карпюка 31 июля 2019, 12:12
Все новости
Главные новости
Зеленский просит ускорить "нормандскую встречe" после гибели 4 бойцов на Донбассе
У Луценко одобрили подозрения окружению Порошенко, которые раньше считали незаконными
На фестиваль "Квартала" в Одессе Зеленские летали за свой счет самолетами МАУ – ОПУ
У Порошенко отреагировали на новые производства: Портнова ждет разочарование
Все новости
психология

Как преодолеть синдром хронической усталости

репортаж

Как воспитывают будущих звезд киевского "Динамо"

Лайфхаки

Как мотивировать себя заниматься спортом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів