В оккупированном Крыму Стешенко пытали и заставили "свидетельствовать" на камеру - Чубаров

Задержанного в оккупированном Крыму харьковчанина Александра Стешенко пытали и заставили дать нужные для ФСБ показания.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Укринформ".

"Это данные, которые нам известны: с 11 апреля его пытали просто бесконечно. Его топили в море много раз, чтобы просто сломать его. Затем через некоторое время, когда он дал ФСБ нужные показания, его заставили позвонить близким людям и отказаться от тех адвокатов , благодаря которым мы получили хоть какую-то информацию о том, где и в какой ситуации он находится", - рассказал Чубаров.

Он предполагает что на Стешенко продолжают оказывать давление "и, боюсь, не только моральное".

Чубаров связывает с давлением признание Стешенко на камеру о том, что помощник народного депутата Мустафы Джемилева Эрол Велиев якобы просил его в январе 2018 года поджечь на полуострове дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

По словам Стешенко, он отказался от этого предложения. Однако ему было якобы известно, что "поджог дома муфтия" совершили сам Велиев и третий участник "экстремистской организации" какой-то Третьяков.

По мнению Чубарова, Стешенко, которому может угрожать обвинение в "сокрытии преступления", под давлением ФСБ мог оговорить себя.

"Адвокаты просили меня быть осторожным и не все говорить, но мне кажется я сейчас действую в интересах прежде всего Александра Стешенко. Знаете, за месяц в условиях российского ФСБ можно с любого человека сделать все что угодно - когда человек проходит через пытки, моральное давление, через физические страдания, когда его ломают, а потом дают шанс, что если он поведет себя согласно той линии, которую ему выписали ФСБ, то он получит, скажем, какой-то минимум наказания и дальше будет свободным", - отметил Чубаров.

11 апреля российские силовики задержали Стешенка на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.

В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходстве с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенко, а позже начали отрицать этот факт.

24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении.

25 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил, что не может его найти.

27 апреля Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении.

Позже ФСБ России обвинила помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.

По данным ФСБ, в состав группы, кроме Велиева, якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Стешенко и А. Третьяков.

Они якобы планировали совершать преступления "с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым".