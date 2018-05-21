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ФСБ шьет помощнику Джемилева "создание экстремистской группы" в Крыму

Понедельник, 21 мая 2018, 10:44

ФСБ России обвиняет помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей ФСБ.

По данным Федеральной службой безопасности, силовики якобы пресекли деятельность этой группы.

Группа якобы была сформирована в Харькове по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и при поддержке СБУ.

По данным ФСБ, в состав группы, кроме Велиева, якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Александр Стешенко и А. Третьяков. 

Они якобы планировали совершать преступления "с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым".

И даже якобы в январе 2018 года подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева бутылками с зажигательной смесью.

По данным ФСБ, за каждую акцию в Крыму участникам группы якобы обещали выплачивать по $500.

По факту поджога дома российское МВД возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом").

Следователи УФСБ также возбудили уголовные дела по ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества") в отношении Велиева и ч. 2 ст. 282.1 ("Участие в экстремистском сообществе") в отношении Стешенко и Третьякова.

"Велиеву и Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск", - сообщили в ФСБ.

Ранее сообщалось, 11 апреля российские силовики задержали Стешенка на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым.

В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходстве с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенко, а позже начали отрицать этот факт.

24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении.

25 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил, что не может его найти.

27 апреля Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении.

Темы: ФСБКрым
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