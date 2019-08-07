Зеленский в Турции заявил об упрощении посещения оккупированного Крыма

Источник: президент Владимир Зеленский во время открытия Центра крымскотатарской диаспоры в Турции

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре Украина законодательно упростит получение разрешения для посещения оккупированного Крыма для переселенцев.

Прямая речь: "Мы не устанем привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму, а также внимательно изучаем проблемы крымских татар переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым через российскую агрессию.

Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами.

Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма".

Детали: Позже в пресс-службе президента УП уточнили, что упрощение будет касаться крымских татар граждан Турции.

Иностранцы для визита в аннексированный Крым должны получить официальное разрешение от Украины. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено.

Прямо зараз в Анкарі виступ @ZelenskyyUa перед укр та кримськотатарською громадою-Україна захищатиме права кримських татар та українців в окупованому Криму- Крим обов’язково повернеться в Україну pic.twitter.com/melYR0VO1X — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 7, 2019

По словам президента, оккупационные власти в Крыму пренебрегают идентичностью крымских татар. Украинский президент убежден, что Крым обязательно вернется в состав Украины.

Также он поблагодарил Турцию за солидарность с Украиной. Президент в своей речи упомянул депортацию крымских татар.

Зеленский сообщил, что 7 августа встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним:

5 августа Офис президента сообщил, что Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

7 августа в Анкаре с участием Зеленского открыли Объединенный центр крымскотатарской диаспоры Турции.

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