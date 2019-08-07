Зеленский в Турции заявил об упрощении посещения оккупированного Крыма

Источник: президент Владимир Зеленский во время открытия Центра крымскотатарской диаспоры в Турции

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма для переселенцев.

Прямая речь: "Мы не устанем привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму, а также внимательно изучаем проблемы крымских татар переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым через российскую агрессию.

Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами.

Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма".

Детали: "Украинская правда" обратилась в пресс-службу президента, чтобы уточнить, кого именно будет касаться упрощения.

Иностранцы для официального визита в аннексированный Крым, по законам Украины, должны получить официальное разрешение. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено.

Прямо зараз в Анкарі виступ @ZelenskyyUa перед укр та кримськотатарською громадою-Україна захищатиме права кримських татар та українців в окупованому Криму- Крим обов’язково повернеться в Україну pic.twitter.com/melYR0VO1X — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 7, 2019

По словам президента, оккупационные власти в Крыму пренебрегают идентичностью крымских татар. Украинский президент убежден, что Крым обязательно вернется в состав Украины.

Также он поблагодарил Турцию за солидарность с Украиной. Президент в своей речи упомянул депортацию крымских татар.

Зеленский сообщил, что 7 августа встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним: