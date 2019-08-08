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Война на востоке: Оккупанты продолжают нарушать тишину, 10 обстрелов за сутки

Четверг, 8 августа 2019, 08:24

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия;

- неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

- неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета;

- дважды вблизи Южного – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- в районе Зайцевого -  из автоматического гранатомета и снайперского оружия;

- неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки потерь со стороны сил ООС не зафиксировано.

С начала текущих суток, 8 августа, противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Богдановка - из станкового противотанкового гранатомета и неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

Напоминаем:

  • В зоне Операции объединенных сил 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
  • Президент Владимир Зеленский утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. "Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей", – сказал Зеленский.

Темы: ООСбоевые действия
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