После смерти 4 военных Зеленский поговорил с Путиным

Источник: Зеленский на брифинге в Офисе президента

Президент Владимир Зеленский утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Прямая речь: "Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей".

"Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально – и чтобы эти слова превратились в шаги".

Детали: Зеленский также говорил с Путиным о разминировании территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской и его строительстве.

Также президент Украины поднимал вопрос возврата пленных.

Зеленский отметил, что 7 августа он летит в Турцию и оттуда проведет еще один телефонный разговор – с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, Зеленский планирует поговорить с канцлером Германии Ангелой Меркель и договориться о срочной встрече в Нормандском формате.

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