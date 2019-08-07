После смерти 4 военных Зеленский поговорил с Путиным
Источник: Зеленский на брифинге в Офисе президента
Президент Владимир Зеленский утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Прямая речь: "Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей".
"Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально (Зеленский пообещал, что его Офис опубликует пресс-релиз о разговоре с Путиным – УП) – и чтобы эти слова превратились в шаги".
Детали: Зеленский также говорил с Путиным о разминировании территории вокруг разрушенного моста в Станице Луганской и его строительстве.
Также президент Украины поднимал вопрос возврата пленных.
Зеленский отметил, что 7 августа он летит в Турцию и оттуда проведет еще один телефонный разговор – с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, Зеленский планирует поговорить с канцлером Германии Ангелой Меркель и договориться о срочной встрече в Нормандском формате.
Предыстория:
- 6 августа в дневной сводке Минобороны говорилось, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.
- По данным секретаря СНБО Александра Данилюка, в момент обстрела бойцы 36-й бригады морской пехоты обустраивали позиции взводно-опорного пункта.
- Начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что погибшие военные в момент вражеского обстрела находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.
- Президент Украины Владимир Зеленський призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров