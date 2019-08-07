Появились имена погибших под Павлополем: парням было от 20 до 31 года

В зоне Операции объединенных сил 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Об этом 7 августа сообщила "Новинарня".

В частности, в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Шарко родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде он был помощником гранатометчика.

Александр Шарко фото "новинарня"

Также сообщается, что погиб матрос Владислав Рак - 1998 года рождения. Родом из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты он служил на должности гранатометчика.

Винницкое издание "Вежа" сообщает, что в результате обстрела погиб солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области - Сергей Шандра. Военный родился в 1995 году.

Владислав Рак

Сергей Шандра

UA.Николаев отмечает, что четвертым погибшим был матрос Василий Курдов - 1999 года рождения. Кудров родом из села Ганновка Братского района Николаевской области. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Василий Курдов

Напомним: