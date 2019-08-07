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Появились имена погибших под Павлополем: парням было от 20 до 31 года

Среда, 7 августа 2019, 13:50
Появились имена погибших под Павлополем: парням было от 20 до 31 года
фото "Новинарня"

В зоне Операции объединенных сил 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Об этом 7 августа сообщила "Новинарня".

В частности, в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Шарко родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде он был помощником гранатометчика.

Александр Шарко
Александр Шарко
фото "новинарня"

Также сообщается, что погиб матрос Владислав Рак - 1998 года рождения. Родом из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты он служил на должности гранатометчика.

Винницкое издание "Вежа" сообщает, что в результате обстрела погиб солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области - Сергей Шандра. Военный родился в 1995 году.

 
Владислав Рак
 
Сергей Шандра

UA.Николаев отмечает, что четвертым погибшим был матрос Василий Курдов - 1999 года рождения. Кудров родом из села Ганновка Братского района Николаевской области. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Василий Курдов
Василий Курдов

Напомним:

  • С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" – бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске
  • Боевики несколько дней придерживались режима тишины, но потом снова начали обстреливать украинские позиции. 6 августа 4 украинских военных погибли в результате таких обстрелов.   
  • Начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что в момент вражеского обстрела военные находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.
  • По словам Хомчака, украинские военные во время обстрела 6 августа были готовы дать ответ врагу, но противник после обстрела покинул свои позиции.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным из-за обстрелов, однако Путин продолжил риторику Кремля о том, что якобы украинские военные обстреливают населенные пункты на Донбассе и "ДНР" и "ЛНР" необходимо предоставить особый статус.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на ДонбассеВооруженные силы
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