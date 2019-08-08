Парубий собирает подготовительную группу новой Рады

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Четверг, 8 августа 2019, 16:22

Источник: руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк в Facebook

Глава Верховной Рады Андрей Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов на 9 августа.

Спикер приглашает новых избранников на 14:00 пятницы в конференц-зал на Грушевского, 5.

Детали: По регламенту, в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от партий, преодолевших 5%-й барьер, а именно: от "Слуги народа" – 17, от "Оппозиционного платформы – За жизнь" – 3, от "Батькивщины" – 2, от "Европейской солидарности" – 2, от "Голоса" – 1 человек.

Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 3 сентября.

Как ожидается, после этого начнутся переговоры о кадровых назначениях.

Предыстория:

  • 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
  • По их результату, в Верховную Раду прошли 5 партий – "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.
  • При этом президентская партия получила рекордное количество мандатов: вместе с "мажоритарщиками" фракция "Слуги народа" составит 254 депутата.
  • Команда Зеленского планирует обновить правительство и заменить генерального прокурора.

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Темы: Верховная Рада


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