Разумков: Коалиционные переговоры не ведем, но не закрыты для диалога

Источник: интервью BBC News Украина

Партия "Слуга народа" не ведет переговоры о создании коалиции, но надеется иметь единомышленников в Верховной Раде 9 созыва.

Прямая речь главы партии Дмитрия Разумкова: "У нас действительно самая большая фракция в истории нашего государства – 254 депутата. Поэтому мы можем самостоятельно создать большинство.

Но мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским. Здесь не всегда надо быть в коалиции или вне ее – надо следовать обязательствам, которые партии брали во время выборов.

Многие вещи, которые мы будем вносить в зал, декларировались также другими политсилами, попавшими в парламент. Надеюсь, это была не только декларация, а они действительно будут за это голосовать".

О коалиции: "Нет, коалиционные переговоры сегодня не ведутся. Мы работаем в партии, в возможных будущих комитетах, занимаемся подготовительной работой над инициативами, которые будем предлагать парламенту. Какой-то подковерной дискуссии о коалиционных договоренностей не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными".

О голосах для изменения Конституции: "Если посмотреть на политические силы, представленные в парламенте, и депутатов, которые прошли самовыдвиженцами, но поддерживали предложения, которые коррелируются с позицией "Слуги народа" и президента, то, надеюсь, нам хватит голосов, чтобы проголосовать такие изменения. Если же этого не будет, то этим политсилам будет очень сложно это объяснить своим избирателям".

О кандидатуре спикера парламента: "Это решает не один человек, а будет голосовать парламент. Гадать здесь о вероятности – некорректно, это не лототрон. Но да, скорее всего, партия будет предлагать меня как кандидата на эту должность".

О первом заседании новой Верховной Рады: "Нам бы хотелось его провести 24 августа, но понимаем, что это может не произойти, потому что долго считали (голоса избирателей) и надо провести подготовку к первому заседанию. Поэтому я надеюсь, что это будет либо конец августа – 27 или 29 августа, либо начало сентября".

О первых решениях нардепов: "Повестка дня будет формироваться рабочей группой... Но базовые позиции мы уже озвучивали: изменение регламента, изменение Конституции о снятии депутатской неприкосновенности... Сложно ответить, будет ли это в первый или пятый день работы Рады, но это инициативы, которые надо внедрять.

Так же – введение ответственности депутатов за кнопкодавство или невыполнение своих служебных обязанностей. Это и отдельный большой блок экономических законов".

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