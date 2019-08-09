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"Голос" предлагает назначить своих депутатов руководителями нескольких комитетов Рады

Пятница, 9 августа 2019, 11:04
Голос предлагает назначить своих депутатов руководителями нескольких комитетов Рады

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Партия "Голос" предложит назначить нескольких своих депутатов руководителями некоторых важных направлений работы новой Верховной Рады.

Сообщение "Голоса": "Партия может предложить компетентных руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады, где сегодня впервые собирается подготовительная депутатская группа.

Наши специалисты способны квалифицированно управлять комитетами, к предметам ведения которых относятся вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом".

Прямая речь председателя партии Святослава Вакарчука: "Мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов".

Детали: В пресс-релизе "Голоса" призывают отойти от формата политических квот при формировании парламента и правительства.

В то же время, в сообщении нет ни одной фамилии предложенных кандидатур.

В пресс-службе партии "Украинской правде" сообщили, что имена тех, кого будет предлагать "Голос" на руководящие должности в комитетах ВР, могут появиться после первого заседания подготовительной депутатской группы 9 августа.

 
список нардепов от "Голоса"
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мажоритарщики от "Голоса"
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Напомним:

  • 8 августа председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов на 9 августа.
  • 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
  • По их результатам, в Верховную Раду прошли 5 партий - "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.
  • Монобольшинство в Раде получила "Слуга народа" - 254 мандата в "Голоса" - 20.
  • Сейчас "Слуга народа" не ведет переговоров о коалиции.
  • Первое заседание новой Рады планируется в конце августа - начале сентября 2019 года.

Украинская правда
Темы: ГолосВерховная Радавиборы
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