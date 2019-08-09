"Голос" предлагает назначить своих депутатов руководителями нескольких комитетов Рады

Источник: пресс-служба партии "Голос"

Партия "Голос" предложит назначить нескольких своих депутатов руководителями некоторых важных направлений работы новой Верховной Рады.

Сообщение "Голоса": "Партия может предложить компетентных руководителей нескольких важных направлений работы новой Рады, где сегодня впервые собирается подготовительная депутатская группа.

Наши специалисты способны квалифицированно управлять комитетами, к предметам ведения которых относятся вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом".

Прямая речь председателя партии Святослава Вакарчука: "Мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов".

Детали: В пресс-релизе "Голоса" призывают отойти от формата политических квот при формировании парламента и правительства.

В то же время, в сообщении нет ни одной фамилии предложенных кандидатур.

В пресс-службе партии "Украинской правде" сообщили, что имена тех, кого будет предлагать "Голос" на руководящие должности в комитетах ВР, могут появиться после первого заседания подготовительной депутатской группы 9 августа.

список нардепов от "Голоса" скрин Уп

мажоритарщики от "Голоса" скрин Уп

Напомним: