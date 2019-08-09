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"Слуга народа" не хочет уступить руководством комитета даже генералу Забродскому

Пятница, 9 августа 2019, 16:40
Слуга народа не хочет уступить руководством комитета даже генералу Забродскому

Источник: председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков

"Слуга народа" будет отстаивать своих представителей на ключевых позициях в комитетах Верховной Рады и не собирается уступать руководящим местом в комитете нацбезопасности даже командующему десантно-штурмовых войск ВСУ Михаилу Забродскому.

Прямая речь: "У нас есть достаточное количество людей, которые прошли фронт, есть и герои Украины. Я думаю, что в каждой политической силе, есть люди, которые могли бы претендовать на эту должность.

Я буду прикладывать максимум усилий, чтобы наши коллеги отстаивали интересы государства в комитетах".

Ранее на заседании подготовительной депутатской группы делегаты от "Европейской солидарности" предложили кандидатуру Забродского на руководящую должность в комитете нацбезопасности, однако Разумков ответил, что "Слуга народа" имеет своих экспертов и попросил пока закрыть эту тему..

Утром партия "Голос" сообщала, что во время заседания подготовительной группы будет предлагать своих депутатов на некоторые руководящие места в комитете, однако Разумков заявил на брифинге, что "Слуга народа" имеет своих достойных кандидатов и будет отстаивать свои кандидатуры.

По данным УП, "Слуга народа" будет выдвигать на главу комитета нацбезопасности Александра Завитневича. Он директор ООО "Смелянский Литейный Завод". Завитневич муж одноклассницы президента Владимира Зеленского.

Разумков в интервью "BBC News Украина" заверил, что Завиткевич имеет отношение к национальной безопасности страны, но не уточнил, какое именно.

По регламенту представитель одной партии может претендовать на одну из руководящих должностей в комитетах ВР.

Предыстория:

  • Забродский №4 в списке "Европейской солидарности".
  • Генерал-лейтенант, учился в России. В 90-х пять лет служил по контракту в ВС Российской Федерации. Затем вернулся в Украину. Прошел путь от комадира взвода 95 аэромобильной бригады до командира всей бригады.
  • Командовал украинским контингентом в Косово.
  • После начала российской вооруженной агрессии Забродского и 95 бригаду привлекли к АТО на Донбассе.
  • Забродский командовал известным рейдом 95 бригады летом 2014-го, когда украинские подразделения прошли в тылу врага от Славянска до Мариуполя и обратно через Луганск.
    В 2015 году был назначен командующим десантно-штурмовых войск. А осенью 2017 года стал командующим сил АТО на Донбассе.

Знать больше: Главы комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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