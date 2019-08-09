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Первое заседание новой Рады состоится 29 августа

Пятница, 9 августа 2019, 15:01
Первое заседание новой Рады состоится 29 августа

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа.

Такое решение было принято на заседании подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов 9 августа.

"Решение принято. Торжественное заседание состоится 29 августа", - сказал председательствующий на заседании, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Предложение о 29 августа внес Разумков.

Представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов предлагал провести первое заседание 3 сентября, а Сергей Левочкин от "Оппозиционной платформы – За жизнь" выступал за 20 августа.

Также озвучивалось предложение о 27 августа, однако Разумков пояснил, что по закону, депутаты имеют не менее 20 дней после опубликования результатов выборов на согласование всех позиций. Поскольку фамилии новоизбранных нардепов были опубликованы 7 августа, то "к дате 27 августа могут быть вопросы, потому что это ровно плюс 20 дней". Чтобы не возникло никаких коллизий, "Слуга народа" предлагала 29 августа.

Разумков ставил на голосование все предложения в порядке их поступления.

Дату 29 августа поддержало большинство присутствующих.

Организационными вопросами подготовки торжественного заседания будут заниматься две подгруппы (11 человек и 6 человек). Решение же будут принимать на общем собрании подготовительной группы.

Напомним: 

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа – За  жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
  • 7 августа в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали список фамилий нардепов, избранных по общегосударственному округу и по одномандатным 198 округам. В списке нет победителя по округу №210 на Черниговщине. В ЦИК объясняют, что результаты по этой ОИК оспариваются в суде. Фамилию победителя напечатают отдельно.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная РадаСлуга народа
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