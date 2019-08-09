Подозреваемому в "Роттердаме+" выбрали залог в 25 раз меньше, чем хотели прокуроры

Источник: сообщение "Центра противодействия коррупции"

Суд разрешил выйти из-под стражи под залог в 2 миллиона гривен одном из подозреваемых в деле "Роттердам +", бывшему члену НКРЕКП Владимиру Евдокимову.

Детали: Меру пресечения Евдокимову выбирал Соломенский райсуд Киева.

Подозреваемого взяли под стражу альтернативой залога в 2 миллиона гривен, хотя его подозревают в убытках на 18,87 миллиардов.

Что было раньше: Прокуроры просили назначить Евдокимову залог в 50 млн гривен.

Напомним: