Подозреваемому в "Роттердаме+" выбрали залог в 25 раз меньше, чем хотели прокуроры

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Пятница, 9 августа 2019, 20:09
Фото: "Слідсто.інфо"

Источник: сообщение "Центра противодействия коррупции"

Суд разрешил выйти из-под стражи под залог в 2 миллиона гривен одном из подозреваемых в деле "Роттердам +", бывшему члену НКРЕКП Владимиру Евдокимову.

Детали: Меру пресечения Евдокимову выбирал Соломенский райсуд Киева.

Подозреваемого взяли под стражу альтернативой залога в 2 миллиона гривен, хотя его подозревают в убытках на 18,87 миллиардов.

Что было раньше: Прокуроры просили назначить Евдокимову залог в 50 млн гривен.

Напомним:

  • 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".
  • Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.
  • Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.
  • Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Украинская правда

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