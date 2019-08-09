Подозреваемому в "Роттердаме+" выбрали залог в 25 раз меньше, чем хотели прокуроры
Пятница, 9 августа 2019, 20:09
Источник: сообщение "Центра противодействия коррупции"
Суд разрешил выйти из-под стражи под залог в 2 миллиона гривен одном из подозреваемых в деле "Роттердам +", бывшему члену НКРЕКП Владимиру Евдокимову.
Детали: Меру пресечения Евдокимову выбирал Соломенский райсуд Киева.
Подозреваемого взяли под стражу альтернативой залога в 2 миллиона гривен, хотя его подозревают в убытках на 18,87 миллиардов.
Что было раньше: Прокуроры просили назначить Евдокимову залог в 50 млн гривен.
Напомним:
- 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".
- Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.
- Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.
- Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.
Украинская правда