Прокуроры просят 50 млн залога за подозреваемого по делу "Роттердам+"

Источник: глава САП Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник

Одного из подозреваемых по делу "Роттердам +" задержали 8 августа - это бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, сейчас Соломенский суд Киева избирает ему меру пресечения. Прокуроры просят залог в 50 млн гривен.

Прямая речь: "Одного подозреваемого было вчера задержано. Сейчас идет судебное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Там залог мы просим 50 млн гривен. Это член НКРЭКУ.

По другим фигурантам, которых не задержали, потому что они находятся за пределами Украины, по ним начато уголовный процесс, то есть им объявлено подозрения, их вызвали к детективам во вторник, среду и в разные даты и в случае их неявки, будут приниматься меры для их розыска".

Прямая речь Сытник: "Некоторые фигуранты уже более 7 месяцев находятся за пределами Украины, но при этом активно пишут в Facebook, поэтому мы их приглашаем к сотрудничеству. Приезжать и проводить процессуальные действия, а не медийные".

Детали: В САП УП уточнили, что речь идет о директоре ООО "Оператор рынка" бывшем члене НКРЭКУ Владимире Евдокимове.

Сытник попросил фигурантов дела, которым составили подозрения, не только активно защищать себя в Facebook, но и вернуться в Украину и сотрудничать с детективами.

Холодницкий добавил, что прокуроры "с нетерпением ожидают позиции стороны защиты".

Напомним: