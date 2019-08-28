Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате"

Среда, 28 августа 2019, 15:57
Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в нормандском формате
Офис президента

Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном отметил, что Украина была бы рада, если бы США присоединились к переговорам в нормандской формате.

Дословно: "Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату ".

Предыстория:

  • Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • В воскресенье Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения саммита, однако заявил, что о сроках говорить преждевременно.
  • Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду – Bloomberg
Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: