Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате"

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Среда, 28 августа 2019, 15:57
Офис президента

Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном отметил, что Украина была бы рада, если бы США присоединились к переговорам в нормандской формате.

Дословно: "Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату ".

Предыстория:

  • Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • В воскресенье Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения саммита, однако заявил, что о сроках говорить преждевременно.
  • Нормандский формат - это встречи в четырехстороннем формате президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.

Украинская правда

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Темы: Зеленский США


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