Зеленский заявил советнику Трампа, что хочет видеть США в "нормандском формате"

Источник: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном отметил, что Украина была бы рада, если бы США присоединились к переговорам в нормандской формате.

Дословно: "Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату ".

Предыстория: