Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кроме Богдана, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом были судьи и депутаты "Слуги народа"

Вторник, 10 сентября 2019, 03:33

Источник: Bihus.info

Кроме председателя Офиса президента Андрея Богдана, в Сен-Тропе на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко были также судьи, банкиры и депутаты от "Слуги народа".

Детали: Журналисты выяснили, что на свадьбе Довбенко, которому приписывают влияние на кадровые назначения и "решения вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества, присутствовали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.

Судьи заявили, что были на "свадьбе подруги", Довбенко не знают и конфликта интересов здесь нет.

При этом Хозяйственный суд рассматривает дела о долгах предприятий, которые затем стягивают исполнители Минюста, влияние на которых приписывают Довбенко.

На вечеринке также видели бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича, которая сейчас защищает экс-главу одиозного Окружного админсуда Киева Павла Вовка Ольгу Просянюк, заместителя председателя банка правления ПУМБ Константина Школяренко и члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша.

По данным расследователей, многие украинские банки являются клиентами юридической фирмы Довбенко Evris и компании его жены Анны Огренчук LCF.

Также там видели новых депутатов от "Слуги народа" Николая Сольского и Олега Семинского, который в прошлом возглавлял частную компанию "Нефтегаздобыча", когда ее акционером был Нестор Шуфрич.

Среди участников афтепати на яхте в порту Сен-Тропе заметили также председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталью Богацкий. По данным журналиситив, она на свадьбе была свидетельницей.

Напомним:

  • Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук. Гости отдыхали на частной яхте.
  • Богдан на публикацию журналистов о его отдыхе заявил, что в свободное от работы время "едет, куда хочет".

Темы: БогданСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
Все новости...
Реклама: