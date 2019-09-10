Кроме Богдана, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом были судьи и депутаты "Слуги народа"
Источник: Bihus.info
Кроме председателя Офиса президента Андрея Богдана, в Сен-Тропе на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко были также судьи, банкиры и депутаты от "Слуги народа".
Детали: Журналисты выяснили, что на свадьбе Довбенко, которому приписывают влияние на кадровые назначения и "решения вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества, присутствовали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.
Судьи заявили, что были на "свадьбе подруги", Довбенко не знают и конфликта интересов здесь нет.
При этом Хозяйственный суд рассматривает дела о долгах предприятий, которые затем стягивают исполнители Минюста, влияние на которых приписывают Довбенко.
На вечеринке также видели бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича, которая сейчас защищает экс-главу одиозного Окружного админсуда Киева Павла Вовка Ольгу Просянюк, заместителя председателя банка правления ПУМБ Константина Школяренко и члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша.
По данным расследователей, многие украинские банки являются клиентами юридической фирмы Довбенко Evris и компании его жены Анны Огренчук LCF.
Также там видели новых депутатов от "Слуги народа" Николая Сольского и Олега Семинского, который в прошлом возглавлял частную компанию "Нефтегаздобыча", когда ее акционером был Нестор Шуфрич.
Среди участников афтепати на яхте в порту Сен-Тропе заметили также председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталью Богацкий. По данным журналиситив, она на свадьбе была свидетельницей.
Напомним:
- Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук. Гости отдыхали на частной яхте.
- Богдан на публикацию журналистов о его отдыхе заявил, что в свободное от работы время "едет, куда хочет".
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