Кроме Богдана, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом были судьи и депутаты "Слуги народа"

Источник: Bihus.info

Кроме председателя Офиса президента Андрея Богдана, в Сен-Тропе на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко были также судьи, банкиры и депутаты от "Слуги народа".

Детали: Журналисты выяснили, что на свадьбе Довбенко, которому приписывают влияние на кадровые назначения и "решения вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества, присутствовали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.

Судьи заявили, что были на "свадьбе подруги", Довбенко не знают и конфликта интересов здесь нет.

При этом Хозяйственный суд рассматривает дела о долгах предприятий, которые затем стягивают исполнители Минюста, влияние на которых приписывают Довбенко.

На вечеринке также видели бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича, которая сейчас защищает экс-главу одиозного Окружного админсуда Киева Павла Вовка Ольгу Просянюк, заместителя председателя банка правления ПУМБ Константина Школяренко и члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша.

По данным расследователей, многие украинские банки являются клиентами юридической фирмы Довбенко Evris и компании его жены Анны Огренчук LCF.

Также там видели новых депутатов от "Слуги народа" Николая Сольского и Олега Семинского, который в прошлом возглавлял частную компанию "Нефтегаздобыча", когда ее акционером был Нестор Шуфрич.

Среди участников афтепати на яхте в порту Сен-Тропе заметили также председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталью Богацкий. По данным журналиситив, она на свадьбе была свидетельницей.

Напомним: