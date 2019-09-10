Кроме Богдана, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом были судьи и депутаты "Слуги народа"

483 просмотра
Вторник, 10 сентября 2019, 03:33

Источник: Bihus.info

Кроме председателя Офиса президента Андрея Богдана, в Сен-Тропе на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко были также судьи, банкиры и депутаты от "Слуги народа".

Детали: Журналисты выяснили, что на свадьбе Довбенко, которому приписывают влияние на кадровые назначения и "решения вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества, присутствовали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин.

Судьи заявили, что были на "свадьбе подруги", Довбенко не знают и конфликта интересов здесь нет.

При этом Хозяйственный суд рассматривает дела о долгах предприятий, которые затем стягивают исполнители Минюста, влияние на которых приписывают Довбенко.

На вечеринке также видели бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича, которая сейчас защищает экс-главу одиозного Окружного админсуда Киева Павла Вовка Ольгу Просянюк, заместителя председателя банка правления ПУМБ Константина Школяренко и члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша.

По данным расследователей, многие украинские банки являются клиентами юридической фирмы Довбенко Evris и компании его жены Анны Огренчук LCF.

Также там видели новых депутатов от "Слуги народа" Николая Сольского и Олега Семинского, который в прошлом возглавлял частную компанию "Нефтегаздобыча", когда ее акционером был Нестор Шуфрич.

Среди участников афтепати на яхте в порту Сен-Тропе заметили также председателя Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталью Богацкий. По данным журналиситив, она на свадьбе была свидетельницей.

Напомним:

  • Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, "куратор от Зеленского" Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук. Гости отдыхали на частной яхте.
  • Богдан на публикацию журналистов о его отдыхе заявил, что в свободное от работы время "едет, куда хочет".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Богдан Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко обвиняет Богдана в манипуляциях 9 сентября 2019, 13:24
Богдан об обмене: Граждане Украины – наивысшая ценность 7 сентября 2019, 08:23
"Где наша Прага?": Богдан рассказал Кличко, что не так с бюджетом Киева 6 сентября 2019, 23:28
Все новости
Главные новости
Трамп готов присоединиться к переговорам относительно мира в Украине
В Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и Украины
В военном госпитале рассказали о состоянии здоровья моряков
В ФСБ РФ заявили о задержании двух украинцев на админгранице Крыма
Все новости
исследование

5 научных исследований, которые следует знать родителям

ценности

6 невероятных идей, которые помогут сохранить воспоминания

тест

Что вы знаете о вашем мозге?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів