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Освобожденных украинцев повезли в больницы, Клых в реанимации

Суббота, 7 сентября 2019, 16:31
Освобожденных украинцев повезли в больницы, Клых в реанимации

Украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а остальных освобожденных в субботу украинцев - в больницу "Феофания".

Источник: Укринформ, 112 Украина

Моряков с родными привезли из международного аэропорта "Борисполь" в военный госпиталь двумя автобусами.

Кроме того, 11 гражданских освобожденных украинцев с родными привезли в клиническую больницу "Феофания" на обследование.

Начальник медицинской части военного госпиталя Александр Циц в комментарии журналистам сообщил, что среди моряков, вернувшихся из РФ, нет людей в тяжелом состоянии.

Прямая речь: Слава богу, тяжелых состояний нет. Практически все в удовлетворительном состоянии.

Как сообщает "112 Украина", около 17 часов из больницы «Феофания» поехали Олег Сенцов, Владимир Балух и Николай Карпюк.

Адвокат Карпюка Алексей Барановский сообщил, что их отпустили врачи. Он также сообщил, что освобожденный политзаключенный Станислав Клых находится в реанимации.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленные
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