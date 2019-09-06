Рябошапка уволил с должностей прокуроров 8 областей

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Пятница, 6 сентября 2019, 16:41

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.

Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей".

Детали: Таким образом, Рябошапка уволил прокурора Волынской области Виктора Швыдкого, Ивано-Франковской - Александра Стратюка, Кировоградской - Анатолия Коваленко, Луганской - Владимира Янко, Львовской – Юрия Квяткивского, Ровенской - Богдана Подубинского, Сумской – Виталия Матвийчука, Тернопольской - Вячеслав Перча.

Напомним:

  • Ранее генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
  • 29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.
  • На встрече с подчиненными в ГПУ Рябошапка заявил, что в правовом смысле "хочет крови": намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов.
  • Одним из первых генпрокурор уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Украинская правда

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Темы: прокуратура Рябошапка


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