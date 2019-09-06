Рябошапка уволил с должностей прокуроров 8 областей

Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 года уволил с должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей.

Украинская правда

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