Скандал с КОРДом: экс-главе областной полиции светит до 10 лет тюрьмы

Источник: ГПУ

Экс-начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере объявили о подозрении в превышении власти и незаконном задержании патрульных, совершенном группой лиц.

Дословно: "Сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в организации незаконного задержания полицейских патрульной полиции".

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения".

Детали: В ГПУ напомнили, что 11 сентября 2018 года водитель Глуховери нарушил правила дорожного движения, и чтобы избежать ответственности обратился к своему начальнику. Глуховеря в свою очередь по предварительному сговору с другими сотрудниками областной полиции организовал незаконное силовое задержание патрульных, которые оформляли протокол относительно его водителя.

Отмечается, что задерживали патрульных "с применением оружия и насилия".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Глуховере инкриминируют совершение уголовных преступлений по ч. 2 ст. 365 (превышение власти), ч. 2 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ч.3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание) УК.

Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним: