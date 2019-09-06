Дубилет оставил Кабмин без блокнотов с позолотой: "Пустая трата денег"

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Пятница, 6 сентября 2019, 11:45

Источник: Instagram министра кабинета министров Дмитрия Дубилета

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупать правительству бумагу для блокнотов, потому что это "пустая трата денег".

Дословно: "Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением.

 

Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5".

Напомним:

  • На первом заседании Верховной Рады 29 августа парламент проголосовал за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука и за новый состав правительства (пакетом). 
  • 30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и дал Кабмину несколько задач по упорядочению работы госреестров и услуг онлайн.

Знать больше: Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

Украинская правда

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Темы: Гончарук Кабинет министров


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