Дубилет оставил Кабмин без блокнотов с позолотой: "Пустая трата денег"
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Пятница, 6 сентября 2019, 11:45
Источник: Instagram министра кабинета министров Дмитрия Дубилета
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупать правительству бумагу для блокнотов, потому что это "пустая трата денег".
Дословно: "Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением.
Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5".
Напомним:
- На первом заседании Верховной Рады 29 августа парламент проголосовал за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука и за новый состав правительства (пакетом).
- 30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и дал Кабмину несколько задач по упорядочению работы госреестров и услуг онлайн.
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Украинская правда
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