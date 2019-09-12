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Оккупанты с ОРДЛО выдали Киеву более 50 заключенных, одного уже отпускают

Четверг, 12 сентября 2019, 14:00

Представители оккупационных властей на временно оккупированной территории Луганской области передали украинской стороне 54 человека, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях.

Источник: Facebook-страница уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой

Детали: Согласно сообщению, передача осужденных состоялась возле города Счастье. Один заключенный будет освобожден сегодня после прохождения соответствующих процедур в связи с истечением срока наказания.

 
 

Представители оккупационных властей на временно оккупированной территории Луганской области передали украинской стороне 54 человека, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях.

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЛЮДМИЛЫ ДЕНИСОВОЙ

Также было передано 10 уголовных дел, по которым заключенные смогут подать апелляцию.

По словам Денисовой, начиная с декабря 2018 года с Луганской области в Украину вернулись 373 осужденных, из Донецкой - 13. Из них уже 105 человек на свободе.

Дословно: "Отмечаю, что во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киеве. "

Напоминаем:

  • В декабре 2018 году до Украины переправили 42 осужденных, отбывавших наказание в оккупированной части Луганской области.
  • Ранее правозащитники сообщали о нечеловеческих условиях содержания осужденных в ОРДЛО.

Темы: ОРДЛОтюрьмаЛуганская область
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