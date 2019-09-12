Оккупанты с ОРДЛО выдали Киеву более 50 заключенных, одного уже отпускают
Представители оккупационных властей на временно оккупированной территории Луганской области передали украинской стороне 54 человека, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях.
Источник: Facebook-страница уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой
Детали: Согласно сообщению, передача осужденных состоялась возле города Счастье. Один заключенный будет освобожден сегодня после прохождения соответствующих процедур в связи с истечением срока наказания.
Также было передано 10 уголовных дел, по которым заключенные смогут подать апелляцию.
По словам Денисовой, начиная с декабря 2018 года с Луганской области в Украину вернулись 373 осужденных, из Донецкой - 13. Из них уже 105 человек на свободе.
Дословно: "Отмечаю, что во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киеве. "
Напоминаем:
- В декабре 2018 году до Украины переправили 42 осужденных, отбывавших наказание в оккупированной части Луганской области.
- Ранее правозащитники сообщали о нечеловеческих условиях содержания осужденных в ОРДЛО.
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