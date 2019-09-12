Оккупанты с ОРДЛО выдали Киеву более 50 заключенных, одного уже отпускают

Представители оккупационных властей на временно оккупированной территории Луганской области передали украинской стороне 54 человека, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях.

Источник: Facebook-страница уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой

Детали: Согласно сообщению, передача осужденных состоялась возле города Счастье. Один заключенный будет освобожден сегодня после прохождения соответствующих процедур в связи с истечением срока наказания.

Представители оккупационных властей на временно оккупированной территории Луганской области передали украинской стороне 54 человека, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях. ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЛЮДМИЛЫ ДЕНИСОВОЙ

Также было передано 10 уголовных дел, по которым заключенные смогут подать апелляцию.

По словам Денисовой, начиная с декабря 2018 года с Луганской области в Украину вернулись 373 осужденных, из Донецкой - 13. Из них уже 105 человек на свободе.

Дословно: "Отмечаю, что во время передачи от представителей "ЛНР" получено 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киеве. "

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